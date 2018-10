Jueves novedoso

HORIZONTALES



1) Boyera, establo de bueyes. 4) Hermano gemelo de Póllux, y no gemelo de Helena y Clitemnestra. 10) Caja de votación, o de cremación. 11) Institutriz. 12) Pez acantopterigio marino, muy común en el Puertito del Buceo. 15) Número clave de la tarjeta (no se lo revele a nadie). 16) El tío de América. 17) Ruy Díaz de Vivar. 18) Cloruro de sodio. 19) Lecho, yacija. 21) Dios egipcio. 23) Caja de caudales en la cima del monte Ararat. 25) Aguardiente anisado y dulce. 28) Brazo del molino de viento. 31) Orate, insano. 32) Enredar, causar líos o confusión. 33) Diosa inspiradora de las arte o ciencias, como Clío. 38) Claridad. 40) Toro peludo de las montañas tibetanas. 41) Óxido de calcio. 43) Unidad de trabajo en el sistema cegesimal. 44) Bochinchera. 47) Molécula-gramo. 48) Ordeñar. 50) Calzado rústico que cubre solo la planta de los pies y se asegura con correas sobre el empeine y el tobillo. 51) En el truco, cualquier as o siete bravo.



VERTICALES



2) Autillo, ave rapaz nocturna. 3) Moneda de Bulgaria. 4) Camita del bebé. 5) Hermano de Abraham y padre de Lot. 6) Estaño. 7) Pared con la cual, a menudo, son comparados los sordos. 8) Punta, espina o astilla que se clava en la carne. 9) Instrumento de cuerdas trovadoril. 12) Sitio cerrado y descubierto que sirve habitualmente para guardar animales. 13) Chacó de fieltro de uso militar. 14) ¿Madeira, Malta, Curaçao? Uds. eligen. 19) Confusión previa a la Creación. 22) Adverbio de modo. 24) Nombre con que los musulmanes designan a los cristianos. 26) Ninfa condenada a repetir todo lo que le decían. 27) Lista o catálogo de nombres de personas o cosas. 29) Porción pequeña de terreno, como las que venden en los cementerios privados. 30) Archipiélago de Indonesia. 34) En ese lugar. 37) Masa ígnea en fusión existente en el interior de la Tierra. 39) Parque zoológico. 40) Parte del dedo, o del huevo. 41) Gato, herramienta del automóvil. 42) Zopilote, ave rapaz diurna. 45) Perignon, o Benedictine. 46) Plató, escenario fílmico.



Por Leonardo Conde