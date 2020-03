Jueves con mascarilla

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

HORIZONTALES



1) Profeta menor, discípulo de Jeremías. 6) Veloces, ligeras. 12) Dícese de los matraces y otros recipientes de laboratorio, cuya capacidad hasta el enrase, está calculada con gran precisión (plural). 13) Ilusionista, prestidigitador. 14) El lado izquierdo de una embarcación, mirando hacia de la popa hacia la proa. 15) Incapaces, negados. 16) Que tiene astas o cuernos. 18) Ceremonial religioso, liturgia. 19) Dícese del triángulo que tiene dos lados de la misma longitud. 21) Oropéndola. 24) LENGUA DE ..., antiguo idioma provenzal. 25) Alabarán, encomiarán. 26) Griterío. 29) Símbolo de la plata. 31) Rezase, dijese las oraciones. 32) Instrumento de viento rioplatense, especie perfeccionada de acordeón. 36) Indoeuropeo. 37) Que no tiene sabor. 40) Serpientes, culebras, ofidios. 41) Zocatos, zurdos. 42) Totovía, cogujada, especie de alondra con un penacho. 43) Tapa, pieza que se ajusta a la boca de un recipiente para cerrarlo. 44) Descargar un golpe. 45) Igualar con el rasero.



VERTICALES



1) Babera, pieza de la armadura que cubría la parte inferior del rostro. 2) Dedicación, trabajo intenso. 3) Hurtaría. 4) Bisontes primitivos del Cáucaso. 5) Ternilla, tejido cartilaginoso. 6) Mordisqueados. 7) Pollinos, jumentos. 8) Desear a viva voz que alguien reciba mal o daño; maldecir, jurar. 9) Fruto de la palmera. 10) Gastemos totalmente, acabemos con las existencias de una cosa. 11) Desabridos, insulsos. 17) Naipe marcado con el número uno. 20) Establecer asentamientos humanos en un territorio despoblado o inculto. 22) Miembros del Rotary Club. 23) Mujeres que hablan en público. 27) Tonalidades, gradaciones de una escala de colores, sonidos, etc. 28) Descansar. 30) Discurrir, razonar. 32) Cada una de las puntadas o ataduras que tiene arriba y abajo el colchón, para mantener bien distribuida la lana. 33) Agua congelada en cristales muy menudos, que cae de la atmósfera. 34) Hija de los hijos. 35) Símbolo del osmio. 38) Acción de cortar las ramas superfluas de un árbol. 39) Tuesta, da color dorado a una torta, asado, etc.



Por Leonardo Conde | [email protected]