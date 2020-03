Jueves inocuo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

HORIZONTALES



1) Rasurar, cortar al rape. 5) Anarquistas, partidarios de la supresión de toda autoridad. 11) Enarbolar, levantar. 13) Dispositivo eléctrico que produce modificaciones programadas en un circuito eléctrico. 14) Esmero, cuidado que se pone en una tarea. 16) Examine y gradúe los quilates del oro, perlas o gemas. 19) Arruine, cause estrago. 21) Aferrar, agarrar. 22) Hijo de Odín. 23) Filtran o tamizan un líquido. 25) Negación. 26) Hornillo portátil. 28) Caballo cuya alzada no llega a metro y medio. 30) Comido, corroído por la carcoma. 32) Reparto artístico, elenco. (Voz inglesa usual). 33) Apellido materno de Federico García. 35) Río de Italia. 36) Merluza u otro pescado parecido, seco y curado al aire. 39) Pandero árabe. 40) Provincia italiana famosa por sus vinos. 42) Símbolo gráfico peculiar de una empresa, marca o producto. 44) Fermento salival que convierte los almidones en azúcar. 46) Junten, agrupen. 47) Anestésico primitivo. 48) Indumentaria. 50) Atrapar con el lazo. 51) Libro de misa.



VERTICALES



1) Prescribir un medicamento. 2) Piltrafa, parte de carne flaca, que casi no tiene más que el pellejo. 3) Ave rapaz usada en cetrería. 4) Dios egipcio. 6) Que se deleita en hacer sufrir. 7) Festejé con risas. 8) Registrado por efectivos policiales con orden judicial. 9) Antorchas. 10) Parte líquida de la sangre, o la leche. 12) Guiso de carne con patatas y verduras. 15) Padre de Jasón. 17) Tortugas. 18) Bañera. 20) Atiné, di la respuesta correcta. 24) Especie de salsa para mariscos, hecha de ajo y otros ingredientes. 27) Partidario de Mussolini y sus ideas sociopolíticas. 29) Telas que se cuelgan de puertas y ventanas. 31) Propio del varón o que posee características atribuidas a él. 32) Uní con hilo y aguja. 34) Prenda de súper héroes. 35) Sacerdote católico. 37) Bien iluminada. 38) Esclava egipcia, madre de Ismael. 41) Moneda de plata china. 43) Pueblo indio que habitaba la costa de Brasil. 45) Piel del rostro humano. 49) Voz sánscrita, símbolo de Brahma.

Solución del juego anterior

Por Leonardo Conde | [email protected]