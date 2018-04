Jueves grandote

HORIZONTALES

1) Pujanza, valor, ímpetu. 5) Banda de cuero que, sujeta a los bordes de la silla, rodea las ancas del caballo e impide que la montura se corra hacia adelante. 13) Afección cutánea. 15) Ápice, punta. 16) Por tanto, luego, pues. 18) Tener algo por cierto. 19) Medida de media vara o 418 mm. 20) Antiguo nombre de Thailandia. 21) Pudor, honestidad, recato. 24) Escualo de más de un metro, con cuerpo recubierto de manchas lenticulares. 26) Variedad del cante flamenco. 27) Formar un cigarrillo envolviendo la picadura en la hojilla. 30) Unidad de fuerza. 32) Lubricados. 35) Levantar y mover la tierra. 39) Escribana. 40) Proposición demostrable partiendo de axiomas, postulados o de otras proposiciones ya demostradas. 42) Tejido adiposo. 43) Van o pasan de un punto a otro por vías o parajes públicos. 45) Queso francés de masa blanda elaborado con leche cruda. 46) GEORGES, la amante de Chopin, o PEPE, el goleador ex de Lanús. 47) Inútil, infructuoso o sin efecto. 50) Embarcación filipina, especie de banca. 53) Baile napolitano de movimiento muy vivo. 55) Emperador romano, azote de los cristianos. 58) Tonadas de las Islas Canarias. 59) Dios de la guerra. 60) Pobre, escaso, miserable (no pongan “inope”). 61) Usanza más o menos actual. 62) Gran río de España y Portugal. 63 Roturad la tierra. 64) Altisonante. 65) Ondas marinas.



VERTICALES

2) Escaso, poco frecuente. 3) Levante, enarbolen. 4) Antiguas naves de carga. 6) Prolongado silencio que ha de guardar un ejecutante durante una pieza musical. 7) Tímido, de poco ánimo. 8) Que procura el placer. 9) Prolongación filiforme de una neurona. 10) Conjunto de 20 manos de papel. 11)Terreno sin cultivar ni labrar. 12) Cúpula. 14) Ternero añal. 17) Felino doméstico. 18) Curiosa forma de llamar a los mexicanos del Distrito Federal. 23) Que no dejan pasar la luz. 25) Padre del rey David. 28) Sanies, humor de ciertas llagas. 29) Indígena de Filipinas. 31) Planta ericácea que da bayas negruzcas o azuladas, dulces y comestibles. 33) Argolla fija de hierro, a la cual se atan por un pie los caballos para tenerlos sujetos. 34) Palmeras que dan dátiles. 36) Trigo de aristas o raspas negras. 37) Filón metálico. 38) Entre los musulmanes, seguridad o cuartel que pide quien se rinde. 41) Patriarca bíblico. 44) Órgano pequeño manual. 47) Conducto sanguíneo. 48) Porción de tierra que una yunta puede arar en un día. 49) Rinal. 51) Apellido del poeta Ovidio. 52) Espadaña, totora. 53) Estafa, cuento del tío. 54) JACQUES …, destacado cineasta francés (1907-1982). 56) Moneda de Brasil. 57) Movimiento periódico que se propaga en un medio físico o en el vacío.



Especial para El País



Por Leonardo Conde - [email protected]