Jueves embrujado

HORIZONTALES



3) Desperdicios, residuos domiciliarios. 6) Brazo del molino de viento. 8) Árbol leguminoso de Venezuela. 11) Estima y respeto de la dignidad propia. 12) Piezas de metal usadas como dinero. 15) Raíz cuadrada de 196. 16) Número gramatical de los idiomas eslavos, que se aplica a un plural de dos. 17) Mosto fermentado. 18) Parte de la iglesia donde saludan los novios. 21) Semidiós. 24) Cuerpo de vestido de mujer corto y sin mangas. 26) Picadura de los dientes. 27) Encuentro deportivo entre dos contrincantes. 28) Bufé, cafetería de un teatro. 29) Círculo rojizo algo moreno que rodea el pezón del pecho. 31) Aparato electro-acústico que detecta la presencia y situación de objetos sumergidos. 34) Persona que ha producido alguna obra científica, literaria o artística. 38) Que no cree en Dios. 40) Recipiente de vidrio para beber. 41) No querer o no aceptar algo. 43) Que contiene sal. 44) Pino, árbol abietáceo. 45) Diosa egipcia del cielo. 46) Dios, pero éste, griego y guerrero. 47) Fa-rol grande en la torre de los puertos.



VERTICALES



1) Capa que se forma en la superficie de un cuerpo metálico por alteración química de su materia. 2) Composición en verso, que se canta. 3) Ostentación en el porte exterior. 5) Encadenamiento de los sucesos, considerado como fortuito o casual. 5) Peregrino que va en romería con bordón y esclavina. 7) Transpirar. 9) Muesca en los tipos de imprenta, de guía para el componedor. 10) Movimiento periódico que se propaga en un medio. 13) Musa de la música, valga la redundancia. 14) Yerno de Mahoma. 19) Ser un obstáculo o un impedimento. 20) Chaflán, plano que, en lugar de esquina, une dos paramentos. 21) Mantillo. 22) Roedor de biblioteca o de computadora. 23) Poner a empollar a una gallina clueca. 25) Que tiene éxito popular. 30) Ópera cómica de asunto frívolo, con partes habladas y partes cantadas. 32) Abeja trabajadora. 33) Deseo vehemente. 35) Fruto de la vid. 36) Cintura, especialmente la fe-menina. 37) Hurto. 38) Postura de las adoptadas en el yoga. 39) Prohibición de carácter religioso o social. 42) Naipe español, en Nº 10.



Solución del juego anterior.

Por Leonardo Conde | [email protected]