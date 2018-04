Jueves desganado

HORIZONTALES

1) Prenda de vestir femenina ajustada, que cubre el pecho y llega hasta la cintura. 4) Sustracción. 9) Manto de lana de los beduinos. 12) Alga unicelular filamentosa. 13) Antílope giboso de África del Sur. 14) Número clave de una tarjeta magnética. 15) Árbol moráceo tropical, de madera incorruptible empleada en la construcción de casas. 17) Comedia musical. 19) Malta, Madeira o Curaçao. 21) La antigua Persia. 22) Receloso, desconfiado. 25) Planta que vive varios años y tiene tallo bajo, ramificado y leñoso. 28) Naipe con el número 1 o la letra A. 29) Casualidad, suerte. 30) Cada uno de los dos palos o listones en que se asegura la hoja de la sierra. 31) Artículo determinado. 33) Gordo de más. 35) Exclamación taurina. 36) Conceptos, nociones. 38) Entero, completo. 40) Cuna de Abraham. 41) Soberana hindú, esposa del rajá. 42) Sabroso, regalado, gustoso. 44) Cien metros cuadrados. 46) Canoa de los indios mejicanos. 47) Isla portuguesa, cuna de Cristiano Ronaldo. 50) Indemne, sano y salvo. 53) Aurochs, toro primitivo. 54) Adversario, competidor. 56) Camino, me dirijo. 57) Hermana religiosa. 58) Primer mes del año. 59) Eslabón retorcido por el medio.



VERTICALES

1) Cruise, Selleck o Hanks. 2) Adorno arquitectónico en forma de huevo. 3) La antigua Lutecia. 4) Regordetes, robustos. 5) Segunda terminación verbal de infinitivo. 6) Iglesia catedral. 7) Alfombra., tejido con que se cubre el piso. 8) Uno de los hijos de Jacob. 9) Afligido, triste. 10) Unidad de capacidad de memoria informática. 11) Abuela materna de Jesús. 16) Brazo del molino de viento. 18) Cada una de las partes en que se considera dividida una ciencia, arte, industria, etc. 20) Ballenero obsesionado con Moby Dick. 22) Pasar al exterior. 23) De segunda mano, no nueva. 24) Arillo de adorno para las orejas. 26) Localidad barata de un estadio, sin asientos, situada generalmente detrás de los ar-cos. 27) Parte inferior del tejado, que sale fuera de la pared. 30) Disposición complementaria de un testamento. 32) Miembro de la Cámara Alta. 34) Solitaria, sin compañía. 37) Atmósfera terrestre. 39) Capullo de seda que incluye dos o más gusanos. 42) RICARDO …, de “El Secreto de sus Ojos”. 43) Traidor, pérfido. 45) Nombre oficial de la República de Irlanda. 47) Juego de cartas otrora muy popular. 48) Anillo del tablero de básquetbol. 49) Saludo para César o María. 51) Llamado radiotelegráfico de auxilio. 52) Escucha, atiende. 55) Argón.



Especial para El País



Por Leonardo Conde