Jueves achuchado

HORIZONTALES



1) Cerveza ligera inglesa. 4) Fragancia. 9) Repollo. 12) Treinta días, más o menos. 13) ... PRÍNCIPE DE TIRO, tragedia de Shakespeare. 14) Corriente de agua caudalosa. 15) Instrumento de hierro con que se fondean las embarcaciones. 17) Personaje bíblico, pero solo en las biblias católicas. 19) Conjunción adversativa. 20) Día de la semana (no pongan “lunes”). 21) Uno de los nombres del diablo. 24) Movimiento alternativo de ascenso y descenso de las aguas del mar. 27) Pronombre personal. 28) Las dos, una y otra. 30) Lutecio. 31) Embrollo, confusión, enredo. 32) Instrumento para sujetar las bestias al herrarlas, curarlas, etc. 33) Unidad de intensidad acústica. 34) Nota musical. 35) Porción de líquido que se bebe de una vez. 36) Lecho. 37) Cueva del oso. 39) Soldados marroquíes. 41) Representarse en la fantasía imágenes o sucesos mientras se duerme. 43) Azuela de carpintero. 44) Dar alojamiento. 46) Neumático de un automóvil. 49) Ovillo grande de lana peinada. 50) Pastor joven. 52) Perignon o Benedictine. 53) Rostizó. 54) MANUEL …, militar y político uruguayo, segundo presidente del país. 55) Adverbio de modo.



VERTICALES



1) Criada principal. 3) Hilo poco retorcido. 3) Peñasco que está a flor de agua o que no se descubre bien. 4) Ejerce atracción. 5) Desembocadura de algunos ríos en el mar. 6) Voz sánscrita, símbolo de Brahma. 7) Sobrenombre, apodo. 8) Persona cuyo desarrollo físico o intelectual es inferior al que corresponde a su edad. 9) Alimentar, cuidar y cebar aves u otros animales. 10) Escuchaba. 11) Artículo definido. 16) Ballena asesina. 18) Uno de los 7 Sabios de Grecia. 20) Desinfectar algo por medio de humo o vapores adecuados. 21) Labio del hombre, cuando es muy abultado. 22) Profeta que se marchó en un carro de fuego. 23) Parrilla portaequipajes. 25) Resina sólida, amarillenta, de olor a hinojo, que se saca de ciertos árboles tropicales. 26) Salones de clase. 29) Vigas que sostienen la cubierta de un buque. 32) Rasgadura ligera hecha con las uñas, un alfiler u otra cosa. 33) Banda, borde o cerco de las mesas de billar. 35) Granero, algorín. 36) Tambor, en especial si es de los destemplados. 38) Fabulista griego. 40) Vía pública urbana. 42) Roturar la tierra para sembrarla. 44) Letra griega. 45) Nosotros. 46) Fermento gástrico. 47) Carraspera. 48) Ameos, planta umbelífera aromática. 51) GOVERNMENT ISSUE, siglas que designan a un soldado raso norteamericano, como Joe.



Solución del juego anterior.

Por Leonardo Conde | [email protected]