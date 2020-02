Happy sábado

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

HORIZONTALES



1) Rara, extraña, desacostumbrada. 8) Rueda que, movida por la corriente de un río, saca agua para regar. 11) Gas noble. 12) Maderos o hierros que sostienen los techos. 14) Nota musical. 15) De sabor agradable, como el azúcar. 16) Peso de un tercio del adarme, o sea 598 miligramos. 17) Observe desde un sitio elevado. 18) Día de la semana. 19) Otra nota musical. 20) Dios egipcio. 21) Celenterado que forma arrecifes. 22) Ave fabulosa. 23) Molibdeno. 24) Hijo de Jacob, vendido como esclavo por sus hermanos. 25) Hace publicidad. 27) Sanción, castigo impuesto. 28) Juntan, agrupan. 29) Diferencia entre el dividendo y el producto del divisor por el cociente. 31) Muy, mucho, bastante. 32) Río de Italia. 33) De esta manera. 34) MORIA …, nombre artístico de Ana María Casanova. 36) Letra griega. 37) Té medicinal chino. 38) Abetos, coníferas comunes. 39) Pinnípedo que aplaude. 41) Hilo de la caña de pescar. 42) Pelota inflable. 43) Infusión aromática. 45) Isla griega, la del Coloso. 47) Hongo de sombrerito. 48) Ballena asesina. 49) Que producen excitación sexual o son sensible a ella (femenino).



VERTICALES



1) Gran río de Asia. 2) Se dice del artículo que no indica género. 3) Palo flamenco de carácter melancólico, en compás de tres por ocho. 4) Famoso distrito comercial bonaerense, en el distrito de Balvanera, abundante en comercios muy convenientes. 5) Cuatro romanos. 6) Marioneta. 7) Plaza de las ciudades griegas. 8) El mayor de los continentes. 9) Cuna de Abraham. 10) Débil, flaco, delgado, enfermizo. 13) Intimidan, amedrentan. 18) Excavación profunda alrededor de una fortaleza. 19) Juego de naipes, otrora muy popular. 21) Persona con quien se tiene trato o comunicación, pero no amistad. 22) Río de Alemania. 23) Anacoreta musulmán que salió de Cárcel Central como Perico por su casa. 24) Avión a reacción. 26) Oportunidad, ocasión. 27) Letra griega. 28) Empleas, utilizas. 30) Demostrativo neutro. 31) Devastar, arrasar. 32) Columna a la entrada de una ciudad donde se exponían públicamente los reos o las cabezas de los ajusticiados. 35) Ave palmípeda, oca. 36) Polvillo fecundante de las flores. 38) Fruta que no se debe pedir al olmo. 39) Aspecto de los que presenta regularmente la Luna. 40) Pato, género de palmípedas. 44) Erbio. 46) Última preposición propia.

Solución del juego anterior

Por Leonardo Conde | [email protected]