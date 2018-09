Feliz centenario

HORIZONTALES



1) Árbol mimosáceo. 6) Espada del Cid, que entraba sin pagar, dicen. 12) Ciudad y puerto de Argelia. 13) Conjunto de cartas que en ciertos juegos recoge quien gana la mano. 15) Sublimado corrosivo, cloruro mercúrico extremadamente venenoso. 18) Retroceder o cambiar de dirección un cuerpo elástico, por haber chocado con un obstáculo. 20) Sustancia nitrogenada de la orina. 21) Título del emperador de Abisinia. 23) Bucle, rulo. 24) Avión de combate ruso. 25) Conjunto de normas morales que rigen la conducta de la persona. 26) Claridad. 27) Cangrejo de mar. 30) Servilletero. 31) Barra que sirve para transformar un movimiento de vaivén en otro de rotación, o viceversa. 33) Plato aborrecido por Mafalda. 35) Dios griego del amor. 36) Capital de Letonia. 37) Pelo del cuello del caballo. 39) Lecho. 41) Río entre Alemania y Polonia. 44) Perro cruza de dogo y lebrel. 46) Metal precioso. 48) Postura de las adoptadas en el yoga. 50) Combate, pelea. 51) Aída, Norma o Tosca. 53) Molécula-gramo. 54) Ijada. 56) Máquina para medir el paso del tiempo. 57) Roca muy sura, de color verdoso, susceptible de alto pulimento. 58) Carruaje ligero, de cuatro ruedas y dos asientos, tirado por un solo caballo. 60) Miembro de la Cámara Alta. 62) Escuerzo. 63) Parte alta de la cerviz, donde se une el espinazo con la cabeza. 64) Sitio o lugar donde el sol da de lleno. 65) Parche para remendar los odres,



VERTICALES



2) Compañeros de profesión. 3) Parte solista de una ópera. 4) Hijo de Noé. 5) Vano, fútil, inútil. 7) Gordita de más. 8) Fermento gástrico. 9) Ave de cetrería. 10) Frutos en racimo de algunas palmeras. 11) Tomar posesión de un cargo. 14) Romper, despedazar. 16) Herrumbre, verdín. 17) Limpia, clara, bien definida. 18) Caballo viejo, no apto ya para el trabajo. 19) Color primario. 22) Rubro, ramo, conjunto de operaciones o negocios de una empresa. 28) Libro sagrado del islam. 29) Rico, fértil, abundante. 31) Rienda. 32) Átomos con carga eléctrica. 34) Oficial otomano. 35) Tablar de huerta. 38) Tela delgada de algodón. 39) Patíbulo. 40) Criba para aventar el grano trillado. 42) Mes de ayuno de los musulmanes. 43) Emboque, juego de chicos. 45) Papel áspero para pulir. 46) Abierto, si es un torneo deportivo. 47) Palo de la baraja. 49) Cada uno de los dos puntos opuestos en que la órbita de un astro corta la eclíptica. 51) Cazador muerto por Artemisa y convertido en constelación. 52) Que pertenece a otro. 55) Moneda de Brasil. 57) Caballo cuya alzada no llega a metro y medio. 59) Instituto de belleza, baños, etc. 61) Diosa egipcia.



Por Leonardo Conde