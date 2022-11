Crucigrama dominical

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A) Tunante, vagabundo, holgazán. B) Toque de campanas matutino en los conventos franciscanos. C) Segunda esposa de Jacob. D) Planta cariofilácea de hermosas flores. E) Casa destinada a recoger y criar a los niños expósitos. F) Persona en ignorado paradero, que no está entre los presentes. G) Ligereza. H) Provincia gallega. I) Ronquido del jabalí. J) Cerro, elevación del terreno. K) Membrana que envuelve la parte dorsal del embrión. L) Batalla ganada por el Gral. Rivera el 24 de septiembre de 1825. M) No recuerda, deja de tener memoria de una cosa. N) Tiesto. O) Discípula. P) Pieza triangular de tela que se agrega a un vestido para darle vuelo (plural). Q) Hermana del esposo, o esposa del hermano. R) Antiguos magistrados romanos. S) Juego de azar. T) Charco en las montañas, cubierto de un césped resistente y grueso. U) Mujer japonesa educada especialmente para dar placer y compañía al hombre. V) Incapaz, negada. W) Haz fibroso que une el músculo al hueso. X) Vacación breve de no más de un día. Y) Obra literaria que describe una acción imaginada. Z) Conjunto de once elementos.



Solución del juego anterior

A) espaldar B) dientes C) gandules D) Alhambra E) retahíla F) Windsor G) ambrosía H) líquido I) lombardo J) ayatolá K) celosía L) esponja M) endecha N) lordosis O) inhumano P) nudillo Q) Tenerife R) empacho S) rehilete T) pellejo U) embolia V) remedio W) tejados X) etéreos.



"El hotel Walderstein, donde se hospedaba la Sra. Millicent Smith - née Ferguson - no era el mejor de la ciudad y por eso mismo ella le había tomado antipatía. Claro que, si hubiera sido el mejor, no habría podido alojarse en él”.



EDGAR WALLACE: “EL INTÉRPRETE”.