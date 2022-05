Crucigrama dominical

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A) Natural de Afganistán. B) Llamábase así al caballo que pertenecía al Estado y que como señal llevaba cortada la mitad de la oreja derecha. C) Material aislante muy resistente al calor y a la corrosión, usado en cacerolas y sartenes antiadherentes. D) Parte superior y lateral del tronco del hombre, de donde nace el brazo. E) Palote de amasar. F) Mantilla o toca usada como abrigo de la mujer y de los bebés. G) La cabalgadura para Baltasar, por ejemplo. H) Cicatriz de nacimiento. I) Suceso reciente, noticia. J) Mostaza negra, común. K) Incapacidad, ineptitud. L) Traidor, que obra sin lealtad. M) Paso recíproco de fluidos de distinta densidad a través de una membrana semipermeable que los separa. N) Palo borracho amarillo, árbol bombáceo. Ñ) Carbón fósil que no produce coque cuando se calcina; es un combustible de mediana calidad, de color negro o pardo. O) Representación de una cosa atendiendo solo a sus líneas o caracteres más significativos. P) Remate de la quilla del navío, que va en línea curva hacia la proa. Q) Planta herbácea vivaz, de uso medicinal. R) Terreno bajo y pantanoso. S) Que no son nuevas, de segunda mano. T) Diosa griega de la venganza y la justicia retributiva. U) Acción de privar al empleado de su puesto de trabajo. V) Que abusa de su poder o autoridad sobre alguien. W) Aguardiente hecho con el zumo del maguey. X) Preparación de una obra teatral. Y) Resoplido, resuello fuerte. Z) Octava parte de la onza, o tres escrúpulos. @) Insigne, célebre. &) Pérdida del conocimiento. #) Mal iluminada.

SOLUCIÓN DEL JUEGO ANTERIOR:

A) sablazo B) salvado C) vetusto D) ántrax E) nepalés F) dálmata G) indulto H) nevisca I) espiedo J) ensalmo K) lactan L) espesa M) secuaz N) caleta Ñ) Atalanta O) recluso P) alcatraz Q) Balanza R) achaque S) jabardo T) octante U) sambayón V) adstrato W) gandaya X) recuento Y) Acuario Z) destino @) opalina.

“Vance dio unos pasos hasta llegar al extremo de la mesa, sobre la que descansaba

una bandeja de plata con una tostada y una taza con su correspondiente platillo.

La tostada estaba intacta. La taza, vacía. Vance tomó la taza y la acercó a su nariz.”



S.S. VAN DINE: “EL ESCARABAJO SAGRADO”.