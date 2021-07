Crucigrama dominical

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Escriba las palabras definidas y lleve cada letra, por su número, al otro diagrama. Se leerá allí un fragmento de un ensayo, y las iniciales de las palabras definidas forman el nombre completo del autor, y el título del texto de que se tomó el pasaje.



A) Dolor de cabeza. B) Hijo de Agamenón y Clitemnestra, hermano de Electra. C) Ricota. D) Mamífero carnicero nocturno, de unos 30 cm de largo, que se alimenta de huevos de aves, de ratones y otros animales pequeños. E) Levantado, derecho. F) Persona que aplica el derecho sin rigor y desenfadadamente. G) Mundo, conjunto de todo lo existente. H) Porción brevísima de tiempo. I) Acción de soplar. J) Brecha, abertura en una pared o muralla. K) Moneda de cobre del antiguo reino de Aragón, que valía un dinero y dos meajas. L) Contienda, altercado o cuestión. M) Ave doméstica,

la ponedora. N) Expulsor, mecanismo de algunas armas de fuego para descartar los cartuchos disparados. O) Cebiche, plato a base de pescado crudo cortado en trozos pequeños y preparado con jugo de limón, cebolla picada, sal y ají. P) Valor o importancia de algo. Q) Narración de sucesos fantásticos que se transmite por tradición. R) Limpio, pulcro. S) Día que antecede inmediatamente a otro destacado, especialmente si es fiesta. T) Dorso. U) Parte inferior de alguna ropa o colgadura (plural). V) Barco pequeño que se lleva en el navío para saltar a tierra. W) Obra literaria narrativa de cierta extensión. X) Alterado, trastornado. Y) Acumulación cutánea de sustancias lipídicas, como el colesterol, en forma de placas o nódulos de color amarillento.



SOLUCIÓN DEL JUEGO ANTERIOR:

A) sambayón B) alegador C) navajero D) adulador E) grímpola F) uvayema G) semidiós H) tabique I) imbécil J) nefario K) Cagliari L) opereta M) Neptuno N) fumador O) enjundia P) someten Q) indómita R) opúsculo S) noquees T) eludiré U) siempre.



“En aquel mismo tiempo tenía yo una mujer, no que fuese mía por legítimo

matrimonio, sino buscada por el vago ardor juvenil escaso de prudencia; pero era una sola y le guardaba también fidelidad.”



SAN AGUSTIN: “CONFESIONES”.



Solución del juego anterior.

Por Leonardo Conde