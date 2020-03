Crucigrama dominical

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Escriba las palabras definidas y lleve cada letra, por su número, al otro diagrama. Se leerá allí un fragmento de una novela, y las iniciales de las palabras definidas formarán el nombre completo del autor, así como el título de la obra en cuestión.

A) Naturales de la antigua Etruria. B) Ciudad industrial de Alemania, sede de uno de los Borrusia futbolísticos. C) Que tiene sombra o apariencia de una cosa. D) Variedad de lignito de color negro, susceptible de gran pulimento. E) Reconvención, queja con que se echa en cara a otro alguna acción. F) Especie de monje ermitaño mahometano. G) Colección o museo de armas antiguas. H) Pasaje de una divisional a la inmediata superior. I) Gran cordillera europea entre Polonia y Eslovaquia. J) Grosor de un sólido. K) Provincia vasca con capital en Bilbao. L) Establecimiento de instrucción primaria. M) Desparramado. N) Compeler, forzar a hacer alguna cosa. O) Desvista, quite las ropas. P) Desabrido. Q) Flotas navales militares. R) Macho de la abeja reina. S) Repara, remedia, soluciona. T) Mandatos, instrucciones que deben ser obedecidas. U) Vagabundo itinerante que vive de variados recursos. V) Gran lago de África Ecuatorial situado entre la República Democrática del Congo y Uganda. W) Espíritus traviesos. X) Espantar, atemorizar. Y) Súplica, petición, solicitud.



SOLUCIÓN DEL JUEGO ANTERIOR:



A) gamuza B) alfanje C) bastos D) roncha E) inmunes F) edredón G) lampuga

H) ayuste I) Madrid J) inhalan K) sésamo L) tafetán M) rodilla N) aloque O) Lucero P) Alumno Q) raquis R) bayoco S) onosma T) Leeds U) medusa V) Urania W) émulos X) reposo Y) tocado Z) oscuro.



"De su bosque, el que ardió, sólo dejaron de escarnio, su fantasma.

Una llama alcanzó hasta su costado y lo lamió, como el amor mi alma.

Y sube de la herida un purpurino musgo, como una estrofa ensangrentada".



Gabriela Mistral: "Árbol muerto"



Solución del juegoanterior.

Por Leonardo Conde