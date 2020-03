Crucigrama dominical

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Escriba las palabras definidas y lleve cada letra, por su número, al otro diagrama. Se leerá allí un fragmento de una novela y las iniciales de las palabras definidas formarán el apellido del autor así como el título de la obra en cuestión.

A) Vigilante nocturno. B) Cualquier lugar pequeño o gobierno de poca entidad. C) Juego de niños en que uno debe perseguir a los otros hasta tocarlos. D) Intersección de dos calles E) Palmitato de sodio, producto muy inflamable usado en bombas incendiarias. F) Familiarmente, la pelota de rugby. G) Monumento megalítico de las islas Baleares, en forma de nave invertida. H) Fuga apresurada para librarse de un daño que lo amenaza. I) Perilla de la oreja. J) Gracioso de circo. K) Cuarto trasero de la res una vez faenada. L) Cintas anchas que penden de la parte posterior de la mitra episcopal. M) Ánfora de barro cocido que se usa para conservar el agua. N) Publicar por medio de la imprenta o medios similares, libros, revistas, folletos, etc. Ñ) Excuse, no quiera o no acepte una cosa. O) Formar con la voz sonidos melodiosos y variado. P) Pozo donde se recoge el agua de lluvia para su uso doméstico. Q) Llanura muy dilatada sin vegetación arbórea. R) Chaflán, esquina de un edificio. S) Cosa que se da graciosamente. T) Ciudad capital de la República de Armenia. U) Cualquiera de las posiciones motrices en el cambio de velocidades de un vehículo. V) Llegue a puerto

o destino. W) Flojo, desidioso. X) Mineral compuesto de azufre y plomo, principal mena de este metal. Y) Lagarto, serpiente o tortuga. Z) Herramienta para labrar piedra, en forma de martillo con cortes en ambos extremos, perpendiculares entre si. @) División de honores entre ajedrecistas.

Solución del juego anterior:



A) Caifás B) lejana C) andana D) rodela E) inerte F) cequí G) eslava H) lanada I) inepta J) salida K) pichón L) estima M) chiva N) telina Ñ) Ormuz O) Rabat P) ensay Q) linda R) pasta S) rublo T) Idaho U) mayal V) ebria W) roete X) barda Y) etano Z) sable @) Otelo.



"La brisa fina, antes tan buena al sol del mediodía, se había tornado ahora árida y caliente y al entrarle por la nariz le secaba todavía más la poca saliva que había juntado pacientemente".



Clarice Lispector: "El primer beso"



Por Leonardo Conde