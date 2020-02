Crucigrama dominical

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Escriba las palabras definidas y lleve cada letra, por su número, al otro diagrama. Se leerá así un pasaje de un cuento corto y las iniciales de las palabras definidas formarán el nombre y apellido del autor y el título de la obra en cuestión.



A) Gracia por la cual se remite total o parcialmente o se conmuta una pena. B) Sencillo, sin malicia ni doblez. C) Atributo de Dios, por el cual existe por si mismo o por necesidad de su propia naturaleza. D) Fuego, materia combustible encendida. E) Contra (preposición latina entre boxeadores). F) … expurgatorio; catálogo de libros prohibidos por la Iglesia. G) GAMAL ABDEL …, militar y político egipcio, líder de su país hasta su temprana muerte (1918-1970). H) Parte de la física que trata de los fenómenos luminosos. I) Isla griega donde vivía la poetisa Safo. J) Postizo, especialmente la trenza de mujer. K) Fuerza de expresión con que se realza la importancia de lo que se dice. L) Árbol semejante al nogal, de madera amarilla muy fragante. M) Parte líquida de la sangre. N) Calificar una cosa y darla por buena. O) Joven noble que aún no está armado caballero. P) Patriarca bíblico, padre de ´judíos y árabes. Q) Materia muy inflamable, compañera del pedernal en los viejos encendedores. R) HENRI DESIRÉ …, famoso asesino serial francés, (1869-1922), o JUAN CARLOS COLOMBRES, virtuoso dibujante argentino (1923-2017). S) Apóstol, santo patrono de Escocia. T) Prenda interior femenina. U) Arisca, que rehúye el trato con la gente. V) Norma, Carmen o Aída. W) Quinta feria. X) Sobrenombres, motes. Y) Entierro, inhumación de los restos de una persona.



SOLUCIÓN DEL JUEGO ANTERIOR:



A) Lohengrin B) oleoducto C) Pléyades D) escarcha E) derroche F) enjabona G) volumen H) esqueleto I) gondolero J) asqueroso K) lumbrera L) opositor M) satírica N) redomada

O) asolada P) truncado Q) opinaban R) nebulosa S) esquileta T) sacrílego.



"Salió un ratón barbicano, colilargo, hociquirromo, y, encrespando el grueso lomo dijo al senado romano después de hablar culto un rato: "¿Quién de todos ha de ser el que se atreva a poner ese cascabel al gato?".



Lope de Vega: "Los ratones"



Por Leonardo Conde