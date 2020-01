Crucigrama dominical

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Escriba las palabras definidas y lleve cada letra, por su número, al otro diagrama. Se leerá así un pasaje de una fábula castellana y las iniciales

de las palabras definidas formarán el nombre completo del autor

y el título de la obra en cuestión.



A) Famosa ópera de Wagner. B) Tubería para trasladar el petróleo a grandes distancias. C) Grupo de estrellas de la constelación del Toro, llamadas comúnmente "las siete cabritas". D) Rocío congelado. E) Dilapidación de dinero, gasto inútil y excesivo. F) Estregar las ropas u otra cosa con jabón para lavarlas. G) Espacio ocupado por un cuerpo. H) Osamenta. I) Taxista veneciano, podría decirse. J) Repugnante. K) Cualquier cuerpo que despide luz. L) Se dice del político o del partido no está en el gobierno. M) Perteneciente o relativo a la sátira. N) Muy cautelosa, astuta, ladina. O) Devastada, arrasada. P) Se dice del cuerpo como el cono o la pirámide cuyo ápice ha sido seccionado por un plano. Q) Daban su parecer. R) La de Andrómeda, por nombrar una famosa. S) Cencerro, esquila o campanilla pequeña para el ganado. T Que lesiona o profana una cosa sagrada.



A) gavilla B) afrecho C) récord D) Cannes E) injusto F) aludel G) Londres H) Odessa I) recle J) celda K) ayudas L) runas M) ollares N) martes O) Anquises P) nublado Q) crudos R) equidad S) redondo T) ósmosis U) Grisham V) intenso W) Tallin X) acebo Y) Nelson Z) ocena.



"Coches cerrados llegaban a las orillas de juncos donde las ondas alisan romano torso desnudo. Coches que el Guadalquivir tiende en su cristal maduro, entre láminas de flores y resonancias de nublos".



García Lorca: "Romancero gitano"



Solución del juego anterior.

Por Leonardo Conde