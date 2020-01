Crucigrama dominical

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Escriba las palabras definidas y lleve cada letra, por su número, al otro diagrama. Se leerá así un pasaje de un cuento corto, y las iniciales de las palabras definidas formarán el nombre y apellido del autor, así como el título de la obra en cuestión.

A) Cría pequeña del jabalí. B) Palote de amasar. C) Enfermedad infecciosa del ganado, muy temida por su transmisión al hombre en los países nórdicos. D) Sobrino y privado del Papa. E) Articulación de la mano con el antebrazo. F) Molusco bivalvo de carne apreciada, aunque sea como carnada... G) Título de honor de la más alta nobleza europea. H) Lengua bífida de los ofidios. I) Demonio que toma aspecto de hombre para tener trato carnal con una mujer. J) Fallecimiento, defunción. K) Líquido blanco nutritivo que segregan las glándulas mamarias de los mamíferos. L) Punzantes, afiladas... o ingeniosas. M) Nativa de Malasia. N) Muy densa, viscosa o tupida. O) Cuarto mes del calendario revolucionario francés, correspondiente al pasaje del sol por Capricornio. P) En ajedrez, empate. Q) Natural de Inglaterra. R) Segunda esposa de Jacob, madre de José y Benjamín. S) Provisión de bastimentos, en especial de víveres.



SOLUCIÓN DEL JUEGO ANTERIOR:



A) indulto B) superyó C) ayocote D) asbesto E) cayumbo F) azagaya G) soroche H) insulso I) mayuato J) observa K) virazón L) esfinge M) lanchón N) revista O) opiado P) bandeja Q) Orestes R) tiestos S) Hungría T) Ushuaia U) madera V) asenso W) níspola X) obedece.



“Su cabello había raleado y encanecido. Habían aparecido arrugas en su rostro y sus ojos impetuosos y penetrantes ya no veían con agudeza. Hasta su famoso bigote se había vuelto menos erizado y vistoso”.



Isaac Asimov: "El robot humano"



Por Leonardo Conde | [email protected]