Crucigrama dominical

Escriba las palabras definidas y lleve cada letra, por su número, al otro diagrama. Se leerá así un pasaje de una novela, y las iniciales de las palabras definidas formarán el nombre completo del autor, así como el título de la obra de la cual se tomó el texto.

A) Gracia por la cual se remite total o parcialmente una pena. B) Parte más o menos inconsciente del yo, formada de lo que este último considera su ideal. C) Especie de frijol más grueso que el común. D) Mineral semejante al amianto, pero de fibras duras y rígidas. E) Especie de junco que nace en las ciénagas y ríos de Cuba. F) Pequeña lanza arrojadiza. G) Mal de montaña, apunamiento. H) Desabrido, insípido. I) Pequeño carnívoro sudamericano, semejante al cuatí. J) Mira con atención una cosa. K) Sucesión repentina de vientos huracanados de distinta dirección. L) Monstruo mitológico que se moría por las adivinanzas (o al menos se mató por culpa de una). M) Lancha grande. N) Espectáculo teatral de carácter frívolo en que alternan números musicales y coreográficos, con sketches humorísticos y artistas de variedades. O) Compuesto farmacéutico que contiene opio. P) Utensilio donde el mozo lleva el pedido a la mesa. Q) Hijo de Agamenón que vengó la muerte de éste a manos de su madre Clitemnestra. R) Macetas para plantas. S) Patria de George Mikes, Ferenc Puskas y Bela Gutman. T) Ciudad argentina, capital del Territorio de Tierra del Fuego. U) Se dice del instrumento de viento de la orquesta que no está hecho de bronce, como el clarinete, el oboe, el corno inglés y el fagot. V) Acción y efecto de asentir. W) Fruto del níspero. X) Acata, hace lo que le ordena.



SOLUCIÓN DEL JUEGO ANTERIOR:



A) invasor B) súplica C) aspado D) kriptón E) desmayo F) impacto G) náyade H) extraño I) soslayo J) Esdras K) negocio L) engrase M) lumbre N) hebilla O) oxidado P) Mefisto Q) bolsas R) réplica S) esquife T) oyeses U) balista V) espato W) sufrido X) ocurrir.



"Kristoffer había leído algunos de sus poemas y estaba fascinado por su extraño y exquisito empleo de palabras y símbolos. Parecían estar llenos de colorido, como antiguas y preciosas vidrieras".



Isak Dinesen: "El hombre obeso"



Solución crucigrama dominical

Por Leonardo Conde