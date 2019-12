Crucigrama dominical

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Escriba las palabras definidas y lleve luego cada letra, por su número, al otro diagrama. Se leerá el fragmento de un cuento corto y las iniciales de las palabras definidas formarán el nombre completo del autor, así como el título de la obra de la que se sacó el texto.



A) Sacabuche, instrumento musical de la familia de los bronces. B) Dícese

de un banquete muy espléndido y abundante. C) CARLOS ..., famoso boxeador y uxoricida argentino desaparecido. D) Rey anglosajón de la segunda mitad del siglo IX, llamado "El Grande". Conquistó Inglaterra a los daneses, protegió las letras y las artes y se dice dejó el proyecto para fundar la universidad de Oxford. E) Delator, informante. F) Vestido de máscaras usado en carnaval, Halloween o en algunas fiestas. G) Apófisis óseo que tienen en el tarso algunas aves gallináceas. H) El que gobierna el tiro de carretas o diligencias. I) Entrada o paso. J) En el turf y el deporte, dícese del caballo o jugador cuya valía o destreza se mantienen ocultas para sorprender a los rivales. K) Piezas del piano o de la máquina de escribir. L) Dícese del animal que presenta en su manto o plumaje manchas redondas bicolores, como el leopardo, el pavo real y algunas mariposas. M) Acopio de carne o pescado salados. N) NELSON ..., líder negro sudafricano, electo presidente de su país al terminar el Apartheid. O) Palote de amasar. P) Selva. Q) Acolchado o cobertor relleno de plumas (si son de pato de flojel, mejor), guata o material similar. R) Estudio ligero de algo que ya se leyó, para tenerlo fresco en la memoria. S) Pariente ascendente, descendente o colateral (plural). T) Curva que describen los planetas en su trayectoria alrededor del sol. U) Palo grueso, casi horizontal que va en la proa de los veleros. V) Madre de cualquiera de los padres. W) Los de Almodóvar eran lejanos. X) Muerto en forma violenta. Y) Cinta para sujetar el pelo y evitar que se venga sobre los ojos. Z) Ingenuo, crédulo, sin malicia.



SOLUCIÓN DEL JUEGO ANTERIOR:



A) bivalvo B) ómicron C) rostro D) gnomon E) estreno F) soneto G) liceos H) ahijado I) fronda J) Omeyas K) regazo L) martes M) ademán N) dominó O) Europa P) límite Q) ayudar R) envite S) sermón T) piques U) acumen V) dúctil W) avispa.



"A gritos nos mandó que nos detuviéramos. Yo apresuré el paso; mi camarada no me siguió. Me di vuelta; John Vincent Moon estaba inmóvil, fascinado y como eternizado por el terror".



Borges: "La forma de la espada"



Solución del juego anterior.

Por Leonardo Conde