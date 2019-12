Crucigrama dominical

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Escriba las palabras definidas y lleve luego cada letra, por su número, al otro diagrama. Se leerá así el fragmento de un cuento y las iniciales de las palabras definidas formarán el apellido del autor, así como el título de la obra de la que se sacó el texto.



A) Se dice del molusco que tiene dos conchas o valvas, como la ostra

y el mejillón. B) O breve del alfabeto griego. C) Pico de las aves. D) Estilo

de los relojes de sol, cuya sombra marca la hora. E) Primera función de una obra teatral. F) Poema compuesto de catorce versos, divididos en cuartetos y dos tercetos. G) Establecimientos de enseñanza secundaria. H) Cualquier persona, respecto de sus padrinos. I) Hoja de una planta. J) Dícese de cualquiera de los califas de Damasco, descendiente de Umayya, cuya dinastía fue sustituida por los abásidas. K) Falda. L) Tercera feria. M) Gesto expresivo. N) Juego de mesa que se disputa con 28 fichas divididas en dos mitades marcadas cada una del 0 al 6. O) Uno de los satélites de Júpiter. P) Término, confín, frontera. Q) Cooperar, auxiliar. R) En algunos juegos de naipes, apuesta que se hace a determinada suerte. S) Homilía. T) Palo de la baraja francesa, equivalente a las espadas españolas. U) Agudeza, perspicacia, ingenio (arcaísmo español, resucitado como "anglicismo"). V) Dícese del metal que soporta grandes deformaciones sin romperse. W) Insecto himenóptero.



SOLUCIÓN DEL JUEGO ANTERIOR:



A) someter B) aloque C) lombriz D) ómnibus E) mollera F) ofrenda G) Nazaret H) crayón I) amistad J) nombre K) tramoya L) asbesto M) resmado N) dental O) énfasis P) lancha Q) ósmosis R) solemne S) cúspide T) alevín U) núcleo V) tareas W) adarme X) rellano

Y) estuche Z) saluda.



"Como manzano entre los árboles silvestres, es mi amado entre los mancebos. A su sombra anhelo sentarme y su fruto es dulce a mi paladar. Me ha introducido en la sala del festín y la bandera que contra mí alzó, es amor”.



Salomón: "Cantar de los cantares"



Leonardo Conde