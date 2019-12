Crucigrama dominical

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Escriba las palabras definidas y lleve luego cada letra, por su número, al otro diagrama. Se leerá allí el fragmento de un libro, y las iniciales de las palabras definidas formarán el nombre del autor y el título de la obra en cuestión.

A) Conquistar, subyugar, pacificar un pueblo, provincia, etc. B) Vino tinto claro o mixtura del tinto y el blanco. C) Gusano de tierra. D) Autobús. E) Parte más alta del casco de la cabeza, junto a la comisura coronal. F) Pan, vino u otras cosas que llevan los fieles a la iglesia como sufragio por los difuntos. G) Ciudad donde vivían José, María y Jesús. H) Lápiz o barrita de grasa o diferentes materias para dibujar o colorear. I) Afecto personal, puro y desinteresado, compartido con otra persona, que nace y se fortalece con el trato. J) Sustantivo. K) Conjunto de dispositivos manejados durante la representación teatral para realizar los cambios de decorado y los efectos escénicos. L) Mineral incombustible, parecido al amianto. M) Proceso de separar el papel bobinado en resmas para la imprenta. N) Relativo o perteneciente a los dientes. O) Fuerza de expresión o de entonación con que se quiere realzar la importancia de lo que se dice. P) Bote pequeño descubierto, con asientos para los remeros. Q) Paso de disolvente, pero no de soluto, entre dos disoluciones de distinta concentración separadas

por una membrana semipermeable. R) Celebrado o hecho públicamente con pompa o ceremonias extraordinarias. S) Cumbre puntiaguda de los montes. T) Cría de pez que se pone en un río o laguna para poblarlos. U) Parte central del átomo, que contiene la mayor porción de su masa, constituida por protones y neutrones. V) Trabajos asignados. W) Peso de tres tomines (179 mg) usado en farmacia. X) Descansillo de la escalera. Y) Caja o envoltura para guardar ordenadamente un objeto o varios; como joyas, instrumentos de cirugía, etc. Z) Dirige palabras corteses a quien encuentra o recibe.



SOLUCIÓN DEL JUEGO ANTERIOR:



A) isoyetas B) restalla C) inusitado D) añoranza E) rasguido F) tembleque G) estrujón H) Loyola I) agilidad J) credos K) objetable L) Mompracem M) postillón N) remolacha O) asqueroso P) denostar Q) embargar R) lentilla S) azabache T) soslayar U) nihilismo V) ondulado.



"Empezó a quitarle todos los aliños y bajo la albarda y al primer registro le hallaron el lomo asaz malherido con seis mataduras y tres lobanillos amén de dos grietas y un tumor antiguo que bajo la cincha estaba escondido".



Iriarte: "La compra del asno"



Solución del juego anterior

Por Leonardo Conde