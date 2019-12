Crucigrama dominical

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Escriba las palabras definidas y lleve luego cada letra, por su número, al otro diagrama. Se leerá allí el fragmento de una fábula en verso, y las iniciales de las palabras formarán el apellido del autor y el título de la obra en cuestión.

A) Curva que une sobre el mapa los puntos de iguales precipitaciones pluviales medias. B) Suena la punta del látigo al azotarla con violencia. C) Desacostumbrado, infrecuente. D) Nostalgia. E) Rasgueado, acción de rasguear la guitarra. F) Tembloroso, trémulo. G) Primer prensado de la aceituna. H) Pueblo de Guipúzcoa, cuna de san Ignacio. I) Ligereza, velocidad, soltura de movimientos. J) Religiones, creencias. K) Que se puede objetar. L) Isla de Malasia donde se hallaba el cuartel general de Sandokán y sus "tigres" piratas, en la obra de Emilio Salgari. M) Mozo que iba a caballo, bien delante de las postas, para guiar a los caminantes. N) Planta herbácea de raíz comestible, de la que se extrae azúcar. O) Repugnante. P) Injuriar gravemente, insultar. Q) Dificultar, impedir, detener. R) Lente de contacto. S) Variedad de lignito negra, dura y compacta, susceptible de gran pulimento. T) Pasar por alto o de largo, eludiendo una dificultad. U) Doctrina que niega toda creencia o principio religioso, político o social. V) Que presenta ondas.



SOLUCIÓN DEL JUEGO ANTERIOR:



A) bruñido B) reyerta C) esquife D) tequila E) tramoya F) humilde G) agradar H) Laertes I) Lautaro J) Isacar K) dictado L) astilla M) yatagán N) sabueso Ñ) influjo O) requisa P) encajes Q) Norfolk R) acolada S) orégano T) náutica U) tenadas V) hoplita W) esbelto X) regalón Y) odisea Z) cobarde @) Kampala #) sobaco.



"Cuando las llamas se apagaron, asaron los gruesos filetes que Rourke había

traído de la ciudad. Kitty se cambió la toalla a rayas por otro traje de baño,

una frágil creación de tela y red, casi tan infartante como el que se había quitado

bajo el agua".



Brett Halliday: "Sirena on the rocks"



Solución del juego anterior.

Por Leonardo Conde