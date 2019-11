Crucigrama dominical

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Escriba las palabras definidas y lleve luego cada letra, por su número, al otro diagrama. Se leerá el fragmento de un cuento y las iniciales de las palabras definidas formarán el nombre y apellido del autor, y el título del relato del que se tomó el pasaje.

A) Examina, comprueba. B) Provincia y ciudad de Holanda, sobre un brazo

del Rin; famosa universidad. C) Ciudad capital de Irlanda del Norte. D) Fascinación, atracción misteriosa y oculta. E) Paraíso budista donde se alcanza la unión con la divinidad. F) Moneda de Grecia (plural). G) Discípula. H) Bochinchera, atronadora. I) Que no tiene plumas. J) Escondido, arcano. K) Roca gris de corindón granoso, mica y óxido de hierro, tan dura que lo único que no raya es el diamante. L) Torcida, inclinada hacia un costado. M) Desleal, traidora, infiel. N) En música, con movimiento moderadamente lento. O) Pez ciclóstomo de cuerpo cilíndrico, largo y viscoso, que vive adherido a las rocas. P) Golosina compuesta de dos o tres capas de masa fina unidas con dulce. Q) Barrilete. R) Entras por la fuerza en un lugar. S) Orificios nasales de las caballerías. T) Cortesana, amante de Sansón que lo entregó a los filisteos. U) Espada angosta con la cual sólo se puede herir de punta. V) Ciudad de Suiza, capital del cantón de Vaud. W) Parecida a la seda, suave como ella. X) Mamífero felino americano. Y) Soldado armado de lanza.



SOLUCIÓN DEL JUEGO ANTERIOR:



A) guiñol B) ultraje C) íncubo D) Logroño E) lóbrega F) estante G) renana H) merluza I) otilan J) enyesa K) hoyanca L) usted M) Duplaa N) Santos O) oscense P) necedad Q) Nápoles R) intonso S) ñandúes T) oquedad U) desafío V) instas W) ataque X) bañado Y) Leone Z) otoñal.



"La más pequeña de todos, una niña de cinco años, estaba sentada en el suelo acunando a un gatito que ronroneaba de contento en su falda y guiñaba los ojitos azules y soñolientos ante el resplandor del hogar".



Guillermo E. Hudson: "Niño diablo"



