Crucigrama dominical

Escriba las palabras definidas y lleve luego cada letra, por su número, al otro diagrama. Se leerá el fragmento de un cuento, y las iniciales de las palabras formarán el nombre, inicial y apellido del autor, así como el de la obra de la que se tomó el pasaje.

A) Teatro de títeres movidos con las manos, sin hilos. B) Injuria, insulto, desprecio. C) Demonio que toma forma de varón para tener trato carnal con una persona. D) Ciudad de España, capital de La Rioja. E) Oscura, tenebrosa. F) Anaquel. G) Nativa de los territorios del Rin. H) Pez marino, de carne muy apreciada. I) Aúllan los lobos. J) Inmoviliza una fractura con escayola. K) Fosa común de los cementerios. L) En lo que quedó “vuesa merced”, con los años. M) NANCY ..., actriz argentina protagonista de “Relatos Salvajes” (Bombita). N) Famoso equipo de fútbol brasileño, donde surgieron Pelé y Neymar Jr. O) Natural de Huesca. P) Terquedad, estupidez, ignorancia. Q) Ciudad de Italia que hay que ver y después morir, dicen. R) Libro que se encuaderna sin cortar los pliegos de que se compone. S) Aves corredoras americanas. T) Espacio que queda vacío, natural o artificialmente, dentro de un cuerpo sólido. U) Reto, provocación a combatir o comparar valores y habilidades. V) Insistes con ahínco en una petición o súplica. W) Agresión. X) Terreno cenagoso, anegado por aguas de corrientes cercanas. Y) SERGIO ..., famoso cineasta italiano desaparecido, maestro del llamado spaghetti western. Z) Relativo al otoño.



SOLUCIÓN DEL JUEGO ANTERIOR:



A) jabeque B) ubrera C) llantén D) impacto E) occiso F) crines G) parque H) uslero I) pastel J) pepino K) oblada L) clámide M) Acuario N) ramplón Ñ) ronden O) entren P) reales Q) alquez R) Simpson S) Denver T) esboza U) pulque V) eoceno W) rincón X) receta Y) octano Z) sereno.



"Está probado que los perros no corren como el caballo, por espíritu

de competencia, sabiendo que rivalizan con un semejante. Corren porque

les sueltan delante una liebre mecánica que se proponen alcanzar".



Julio C. Puppo: "Carreras de perros"