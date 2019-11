Crucigrama dominical

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Escriba las palabras definidas y lleve luego cada letra, por su número, al otro diagrama. Se leerá el fragmento de una crónica periodística y las iniciales de las palabras formarán el nombre, inicial y apellido del autor, y el título de la nota de la que se tomó el pasaje.

A) Embarcación costanera de tres palos, con velas latinas y remos. B) Escoriación en la boca de los bebés, causada por la descomposición de la leche materna que derraman. C) Planta herbácea medicina, común en los sitios húmedos. D) Choque de un proyectil u otro objeto en rápido movimiento, contra algo. E) Muerto violentamente. F) Pelos del pescuezo y la cola del caballo. G) Sitio donde se colocan las municiones de guerra, y por extensión, municiones en general para la artillería. H) Palote de amasar.

I) Masa de harina y manteca, a veces también con huevos, cocida al horno generalmente rellena y decorada con dulce, merengue, etc. J) Fruto de una cucurbitácea, que importa muy poco. K) Ofrenda, por lo general un pan o rosca que se lleva a la iglesia y se da por los difuntos. L) Capa corta usada por griegos y romanos para andar a caballo. M) Constelación zodiacal. N) Vulgar, chabacano. Ñ) Paseen de noche, recorran, vigilen. O) Ingresen. P) Campamento militar, en especial donde está la tienda del rey o general

al mando. Q) Medida de vino de 12 cántaras (unos 194 litros). R) Apellido de O.J., Homero o Bart. S) Ciudad de EE.UU., en Colorado, sobre el río Platte. T) Bosqueja, boceta. U) Bebida alcohólica blanca y espesa, elaborada fermentando el aguamiel o jugo del maguey. V) Período terciario que sigue al paleoceno. W) Esquina de una habitación. X) Prescripción médica. Y) Unidad en que se expresa el poder antidetonante de la gasolina u otro carburante. Z) Vigilante nocturno.



SOLUCIÓN DEL JUEGO ANTERIOR:



A) quinqué B) urbano C) esfinge D) velero E) educado F) deseado G) oréade H) leonera I) enanos J) Teherán K) redondo L) ídolos M) lámpara N) leyenda O) apaches P) Selene Q) aledaño R) troyanas S) impulse T) reserva U) inmenso V) corpiño W) anónimo.



"Nace en las Indias honrado donde el mundo le acompaña; Viene a morir en España y es en Génova enterrado. Y pues quien le trae al lado es hermoso, aunque sea fiero, poderoso caballero es Don Dinero."



(Francisco de) Quevedo: "Letrilla Satírica"



Solución crucigrama dominical

Por Leonardo Conde