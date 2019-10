Crucigrama dominical

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A) Perteneciente o relativo al convento. B) Adquiriré conocimientos.

C) Departamento de Uruguay. D) Indecoroso, sin decencia. E) Persona

que aplica el derecho sin rigor y desenfadadamente. F) Abundancia, riqueza y sobra de bienes. G) Período de la vida humana que precede inmediatamente a la madurez. H) Coordenada vertical en un sistema cartesiano. I) Enferma de sífilis. J) Aumento rápido y por lo general alarmante de algo, como los precios, los actos delictivos, los gastos, los armamentos, etc. K) Mezclará cosas diversas de manera que no puedan reconocerse o distinguirse unas de otras. L) Cubierta con chapa o capa de metal. M) Nativa de Liberia. N) Flujo de leche que acude a los pechos al dar de mamar. O) Pintura realizada con colores diluidos en agua. P) Superioridad o mejoría de alguien o algo respecto de otra persona o cosa. Q) Materia que, en una sustancia, deteriora alguna o algunas de sus cualidades. R) Portuguesa. S) Firma de una persona famosa o notable.



SOLUCIÓN DEL JUEGO ANTERIOR:



A) secta B) abril C) xisto D) robot E) odeón F) heril G) magín H) ebrio I) roque J) lente K) antes L) museo M) áspid N) sauna Ñ) cucha O) ánade P) remen Q) adobe R) dique S) época T) faisán U) urbana V) máxima W) añafil X) nivoso Y) cobayo Z) hayuco #) Uganda.



"El amanecer ya estaba muy próximo cuando aquel extraño grupo fue

a reunirse en la habitación que estábamos usando como oficina, la habitación donde Van Berg había sido asesinado".



Sax Rohmer: "La máscara de Fu Manchú"



Solución del juego anterior

Por Leonardo Conde