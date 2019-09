Crucigrama dominical

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A) Conjunto de las dos jambas y dintel que forman el marco de una puerta. B) Vid silvestre que se enreda en los troncos y ramas de los árboles como una hiedra. C) Héroe griego, hijo de Peleo y la diosa Tetis. D) Requesón, cuajada de los residuos de hacer queso. E) Aderezo de almidón, cola o añil que se da a ciertos paños y telas. F) Parte resguardada de un puerto, para operaciones de carga y descarga. G) Representación sucinta de una cosa atendiendo sólo a sus rasgos más representativos. H) Publicación que se envía por correo y suele gozar de una tarifa preferencial. I) Traje de baño. J) Príncipe troyano, amante de Venus con quien tuvo a Eneas. K) Subir un repecho. L) Brecha, abertura hecha en una pared. M) Autobús. N) Arañazo, rasguño hecho con las uñas. O) Resto, sobra o parte de alguna cosa. P) Llenase un determinado espacio. Q) Ideal en teoría, pero impracticable en la realidad (femenino). R) Estilo de competencia en natación. S) Dícese del terreno o campo que nunca ha sido roturado. T) Palmitato de sodio, explosivo incendiario de uso bélico. U) Empuje, ponga en movimiento, lleve adelante. V) Ejemplar, muestra que se tiene presente para imitar. W) Oscureciese por contraste una cosa, al tener más brillo o importancia que ella.



SOLUCIÓN DEL JUEGO ANTERIOR:



A) sequete B) troquel C) emblema D) vacaray E) estrige F) nuncio G) subyuga H) ocular I) nefando J) esquina K) lempira L) díscolo M) ínsula N) arresto O) moyuelo P) Andrés Q) Neptuno R) témpano S) endecha T) docente U) encaje V) latido W) repisa X) anales Y) jurista Z) andullo.



"Acercóse al primer policía que vio y le preguntó cortésmente donde quedaba su lugar de destino. Le informó que no estaba muy lejos y tras andar unos minutos se encontró en una callejuela, ante una casa recién pintada".



(Robert Louis) Stevenson: "El diamante del rajá"



Por Leonardo Conde