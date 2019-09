Crucigrama dominical

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A) Pedazo de pan, bollo o bizcocho que está seco y duro. B) Molde empleado para acuñar monedas, estampar piezas metálicas o recortar con precisión planchas de cuero, cartón o materiales similares. C) Cualquier cosa que es representación simbólica de otra. D) Ternero nonato. E) Lechuza, ave rapaz nocturna. F) Representante diplomático del Papa. G) Avasalla, sojuzga, domina violentamente. H) Lente de un aparato óptico más próximo al ojo

del observador. I) Indigno, torpe, de que no se puede hablar sin repugnancia u horror. J) Intersección de dos vías de tránsito. K) Moneda de Honduras. L) Rebelde, indócil, perturbador. M) Cualquier lugar pequeño o gobierno de poca entidad, como Barataria. N) Detención de una persona por parte de la justicia. O) Salvado muy fino, el último que se separa al apurar la harina. P) Apóstol, santo patrono de Escocia. Q) Dios romano del mar, el Poseidón de los griegos. R) Gran masa de hielo flotante que se desprende

de los casquetes polares. S) Canción o poema triste o de lamento. T) Perteneciente o relativo a la enseñanza. U) Dinero que los bancos tienen en caja. V) Cada uno de los golpes producidos por los movimientos de contracción y dilatación del corazón. W) Estante adosado a una pared para apoyar en él alguna cosa. X) Relaciones de sucesos por años. Y) Persona que estudia o profesa la ciencia del derecho. Z) Hoja larga de tabaco arrollada.



Solución del juego anterior:



A) Mordred B) alvéolo C) noventa D) Ullmann E) estigma F) lápida G) rondís H) opuesto I) judíos J) alumna K) Selene L) envidia M) lumbar N) vellón O) arestín P) sangre Q) ocupado R) desliz S) Edison T) llorona U) esposa V) coseno W) hoyanca X) estanco.



"Entre unos vagones apareció un joven delgado; se detuvo un instante, miró hacia el mar y avanzó después, caminando por la orilla del muelle con las manos en los bolsillos, distraído o pensando".



Manuel Rojas: "El vaso de leche"



Por Leonardo Conde