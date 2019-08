Crucigrama dominical

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

A) Tallo que arranca desde la raíz de la planta. B) Inflamación en la raíz de la uña (plural). C) Grada, implemento para allanar la tierra después de arada. D) Vertebrado como las tortugas, los lagartos o las víboras. E) Se dice del ángulo de más de 90º. F) Enseres, implementos, en especial los escolares. G) Cobertizo grande, con o sin paredes, generalmente destinado a depósito. H) Columpio o mecedora. I) Encadenamiento de los sucesos considerado fortuito o casual.J) Construcción ruinosa en despoblado. K) Amarradas, anudadas. L) Arresto masivo de sospechosos. M) Remo corto, enterizo, de pala acorazonada, usada en canoas y otras embarcaciones similares. N) Municipio de Italia, en Frosinone, cuna de Juvenal y de Santo Tomás. Ñ) Palmitato de sodio, sustancia inflamable usada en bombas incendiarias. O) Ciudadano romano, entre patricio y plebeyo, que servía a caballo en el ejército. P) El bueno se llamaba Dimas. Q) No atacable por determinadas enfermedades. R) Estado donde se halla Las Vegas.

S) Cardenillo del cobre. T) Pasta de cal y mármol molido que se usa para enlucir paredes barnizada con aguarrás y cera. U) Gana de vomitar. V) Sencillez, ingenuidad, pureza. W) Cavidades entre las costillas y las caderas. X) Sitio poblado de árboles y matas. Y) Planta fruticosa de la familia de las verbenáceas, originaria de Perú, de un olor a limón muy agradable y uso medicinal. Z) El Mago de Menlo Park, le decían.



SOLUCIÓN DEL JUEGO ANTERIOR:



A) western B) obispado C) Deméter D) escaque E) hoplita F) obrador G) Ucrania H) salmodia I) escobero J) misterio K) ultraje L) yatagán M) Bequeló N) injuria O) escollo P) napoleón Q) jíbaros R) empírico S) embaucar T) violáceo U) emérito V) solapero.



"Pero en su tiempo libre, el viejo Worple era lo que se conoce como

un ornitólogo. Había escrito un libro titulado “Pájaros de América” y estaba

escribiendo otro, que iba a llamarse “Más Pájaros de América”.



(Pelham Grenville) Wodehouse: "Muy bien, Jeeves".



Solución del juego anterior.

Por Leonardo Conde