Crucigrama dominical

A) Película de aventuras en el Far West. B) Territorio en que tiene jurisdicción un obispo. C) Diosa romana, protectora de los campos y las cosechas. D) Casilla del tablero de ajedrez. E) Soldado griego de infantería que usaba armas pesadas. F) Taller artesanal, especialmente el de confitería y repostería. G) País europeo con capital en Kiev. H) Parte de la liturgia de las horas en la que se rezan o cantan varios salmos. I) Integrante de las comparsas de lubolos, que hace malabares con una escoba. J) Cosa arcana o muy recóndita, que no se puede comprender o explicar. K) Injuria, tratamiento afrentoso. L) Especie de sable o alfanje que usan los orientales. M) Arroyo importante, afluente del Río Negro, que atraviesa el departamento de Soriano, Uruguay. N) Agravio, ultraje de obra o de palabra. O) Dificultad, obstáculo, impedimento. P) Moneda francesa de plata, de cinco francos, que tuvo curso en España con el valor de 19 reales. Q) Aborígenes de la Amazonia ecuatoriana, con reputación de ser cazadores de cabezas. R) Fundado en la experiencia. S) Engañar, estafar o alucinar, prevaliéndose de la inexperiencia o candor del engañado. T) De color que tira a violeta. U) Soldado romano que había cumplido su tiempo de servicio y disfrutaba la recompensa debida a sus méritos. V) Micrófono pequeño disimulado en la solapa de un locutor de televisión.



A) Russell B) Bisset C) ovípara D) lechoso E) Tussaud F) usarced G) Nápoles H) Hershey I) oriente J) místico K) Bécquer L) rasilla M) empresa N) déspota O) ensayo P) díptico Q) ominoso R) silvano S) reyerta T) estasis U) invento V) nacáreo W) opacas X) sosías.



"De costa a costa, este país está cubierto por una espesura de leyes, leyes humanas, no divinas. Si vos las cortáis, y sois el hombre para hacerlo, ¿cómo podríais resistir los vientos que soplarían entonces?".



R. Bolt: "Un Hombre de Dos Reinos".



Por Leonardo Conde