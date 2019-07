Crucigrama dominical

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

A) JANE ..., famosa estrella de Hollywood que hizo "Los Caballeros las Prefieren Rubias" junto a Marilyn. B) JACQUELINE ..., destacada actriz británica que saltó a la fama en "Cul-de-sac" de Polanski. C) Se dice de la hembra que pone huevos. D) De aspecto similar a la leche. E) MARIE ..., célebre artista suiza que emigró a Inglaterra, donde fundó el famosísimo Museo de Cera londinense. F) Metaplasmo de vuesarced, vuestra merced. G) Ciudad italiana al pie del Vesubio. H) BÁRBARA ..., actriz norteamericana que hizo "Hannah y sus hermanas" con Woody Allen. I) Brillo especial de las perlas. J) Embarcación costanera de tres palos o dos palos y velas latinas, usada en el Mediterráneo. K) GUSTAVO ADOLFO ..., célebre poeta romántico español. L) Ladrillo hueco y más delgado que el corriente, usado para forjar bovedillas y otras obras de fábrica. M) Casa o sociedad mercantil o industrial. N) Tirano, gobernante absolutista. O) Escrito generalmente breve con los pensamientos del autor sobre determinado tema o materia. P) Cuadro o grabado hecho sobre dos tableros que se pueden cerrar como tapas de un libro. Q) Amenazador, que no augura nada bueno. R) Semidiós

de las selvas. S) Contienda, altercado. T) Estancamiento de sangre u otro líquido en alguna parte del cuerpo. U) Cosa nueva o desconocida creada, ideada o descubierta. V) Nacarino, perteneciente o similar al nácar. W) Adiáfanas, que no dejan pasar la luz. X) Persona tan parecida a otra que puede confundirse con ella (plural, aunque se usa mucho la palabra

en plural como si fuese singular).



Solución del juego anterior:



A) reserva B) africano C) yactura D) brahmán E) respingo F) ambrosía G) despensa H) Balcanes I) usureros J) remesón K) yaguané L) escucha M) leyenda N) catleya O) alimoche P) madroño Q) invierno R) níspero S) accesos T) nevisca U) Tasmania V) escayola.



"A veces caminaba por horas y por millas y recién regresaba a su casa

a la medianoche. Y en su camino veía las cabañas y los hogares con sus ventanas oscuras, y no era diferente de caminar por un cementerio.



Ray Bradbury: "El Caminante"



Solución del juego anterior.

Por Leonardo Conde