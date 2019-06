Crucigrama dominical

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A) JUDY ..., nombre artístico de la actriz Frances Gumm. B) Especie de vid silvestre que trepa y se enreda en los árboles como la hiedra. C) Silvestre, sin cultivo. D) Monumento megalítico de las Islas Baleares. E) Atizase el fuego para que arda más. F) Mamífero quiróptero hematófago. G) Hijo de Agamenón que vengó la muerte de su padre a manos de Clitemnestra. H) Profieren aullidos. I) Como Dios lo echó al mundo, puede decirse. J) La Viuda Alegre, El Murciélago, una cosa así. K) Hincha de Newell's Old Boys, posiblemente. L) Arbusto caprifoliáceo de las Canarias, cuyas ramas se emplean en cestería. M) Manden, dispongan. N) VITUS ..., marino y explorador danés al servicio de Rusia (1680 - 1741) que descubrió la isla, el mar y el estrecho que hoy llevan su nombre. O) Peñasco a flor de agua que impide o hace riesgosa la navegación. P) Pimpollo, botón de algunas flores. Q) FRANCISCO GÓMEZ DE ... Y VILLEGAS, célebre escritor español, maestro

de la poesía ligera, satírica y burlesca. R) De perfección ideal pero irrealizable en la práctica. S) Principio o fin de un objeto. T) Se decía del caballo que pertenecía al estado, en señal de lo cual se le cortaba la mitad de la oreja derecha (plural). U) Compañero del piano y el chico, en la cuerda de tamboriles. V) Empujan. W) RAY ..., ganador del Oscar al mejor actor en 1945. X) Aire que se expulsa al respirar. Y) Ruego, imploro, pido encarecidamente.



Solución del juego anterior:



A) federal B) lexicón C) apócopes D) vísperas E) ingresar F) ordenada G) estético H) laxante I) festejan J) Lausana K) acallar L) croquis M) opereta N) chupete O) letrero P) equidna Q) absurda R) neblina S) témpera T) otomana.



“Tantas ganas tenía el flaco de ver a la Monoca, que se había pasado la tarde exprimiéndose el cerebro para encontrar un pretexto que justificara su presencia en lo de los Peralta”.



Flavio (Jorge Scheck): "El flaco Cleanto"



Por Leonardo Conde