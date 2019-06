Crucigrama dominical

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A) Perteneciente o relativo a la federación. B) Diccionario. C) Supresión de algún sonido al final de un vocablo, como en primer por primero (plural). D) Una de las divisiones del día entre los antiguos romanos, que correspondía al crepúsculo de la tarde. E) Meter a un enfermo en un establecimiento sanitario para su tratamiento. F) Coordenada cartesiana ve3rtical. G) Artístico, de aspecto bello y elegante. H) Medicamento que sirve para facilitar la evacuación del vientre. I) Celebran algo con una fiesta u otra manifestación de alegría o agrado. J) Ciudad de Suiza, sobre el lago de Ginebra. K) Silenciar. L) Diseño ligero de un terreno, paisaje o posición militar, que se hace a ojo y sin valerse de instrumentos geométricos. M) Ópera cómica de asunto frívolo, con partes habladas y partes cantadas.

N) Objeto con una parte de goma o materia similar en forma de pezón que se da a los niños para que chupen. O) Cartel, palabra o conjunto de palabras escritas para notificar o publicar algo. P) Mamífero monotrema, propio de Australia. Q) Contraria y opuesta a la razón, que no tiene sentido. R) Cerrazón, niebla baja y poco espesa. S) Pintura al temple. T) Diván muy mullido y sin respaldo.



Solución del juego anterior:



A) ampollas B) granero C) aprende D) tempestad E) hermandad F) añoranza G) crespones H) herraje I) reventa J) impecable K) sequedad L) teclado M) inmunes N) estolas O) Sófocles P) acceso Q) nobleza R) turbias S) uvayema T) aplacar U) Rudyard V) impulso W) obenque.



“Hora y media más tarde, ambas mujeres vestidas con sencillez y llevando sendos paquetes de ropa blanca recién comprada, se acomodaron en un pequeño restaurante llamado Apple Bough, para restablecer fuerzas”.



Agatha Christie: "Santuario"



Solución del juego anterior.

Por Leonardo Conde