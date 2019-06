Crucigrama dominical

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A) Pequeño recipiente de vidrio cerrado herméticamente, que contiene por lo común una dosis de líquido inyectable. B) Sitio en donde se almacena el grano. C) Adquiere conocimientos. D) Tormenta grande. E) Fraternidad, liga, alianza o confederación entre varias personas. F) Nostalgia. G) Telas negras que se usan en señal de luto. H) Conjunto de piezas de hierro o acero con que se guarnece un artefacto, como una puerta, un cofre, etc. I) Acción y efecto de revender. J) Exento de tacha. K) Cualidad de seco. L) Conjunto de las teclas de un piano u otro instrumento musical. M) No atacables por ciertas enfermedades. N) Prenda de abrigo femenina en forma de banda larga, generalmente de piel, que se lleva sobre el cuello y los hombros. O) Dramaturgo clásico griego, autor de Antígona, Edipo Rey, etc. P) Entrada al trato o comunicación con alguien. Q) Conjunto o cuerpo de los nobles de un Estado o de una región. R) Mezcladas o alteradas por algo que oscurece o quita la claridad natural o transparencia. S) Especie de vid silvestre, que, subiendo por los troncos de los árboles, se enreda entre sus ramas, como la hiedra. T) Amansar, suavizar, mitigar. U) … KIPLING, famoso escritor anglo-indio, autor de “El Libro de la Selva”. V) Fuerza que hace moverse a un cuerpo. W) Cada uno de los cabos gruesos que sujetan la cabeza de un palo o de un mastelero a la mesa de guarnición o a la cofa correspondiente.



SOLUCIÓN DEL JUEGO ANTERIOR:



A) limpiar B) untuoso C) incidir D) sequete E) demente F) esqueje G) Génesis H) repuesto I) arrojado J) níspero K) augusto L) Deméter M) astures N) levedad O) árbitro P) estepa Q) Namibia R) vientre S) invicto T) desmayo U) insípida V) adversa.



“… y si por ventura tienes envidia de la virtud ajena, mira que en esto

eres enemigo de ti mismo, porque de todas las buenas obras de tu prójimo,

tú eres participante, si estuvieres en gracia de Dios”.



(Fray) Luis de Granada: "La envidia"



Solución del juego anterior.

Por Leonardo Conde