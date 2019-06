Crucigrama dominical

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A) Quitar la suciedad. B) Falso, empalagoso, de una dulzura y amabilidad excesivas en el modo de hablar y comportarse. C) Caer o incurrir en una falta, un error, un extremo, etc. D) Pedazo de pan, bollo o rosca que está seco y duro. E) Loco. F) Tallo o cogollo que se introduce en tierra para reproducir una planta. G) Primer libro de la Biblia. H) Pieza de recambio de una maquinaria. I) Resuelto, osado, intrépido. J) Árbol rosáceo de frutos amarillos, en racimo, muy dulces y con grandes semillas. K) Que infunde o merece gran respeto y veneración por su majestad y excelencia. L) Diosa griega de la agricultura, la Ceres de los romanos. M) Asturianos, de Asturias. N) Liviandad, ligereza. O) Juez deportivo. P) Erial llano y muy extenso. Q) País del SW de África, sobre el Atlántico, con capital en Windhoek. R) Cavidad del cuerpo que contiene los órganos principales de los aparatos digestivo y genitourinario. S) Que no ha sido derrotado. T) Pérdida del conocimiento. U) Que no tiene sabor (femenino). V) Contraria, enemiga, desfavorable.



Solución del juego anterior:



A) astilla B) viñedos C) esquife D) lustrín E) límpido F) ayunes G) nochero H) esquive I) dechado J) asadera K) ausente L) mosquete M) ómnibus N) retinas O) yactura P) oscilan Q) reciben R) gueldo S) unieron T) losetas U) liñuelo V) oquedad.



Por Leonardo Conde