Crucigrama dominical

A) Tronco cortado y sajado que se usa para hacer fuego. B) Campos sembrados de vides. C) Barco pequeño auxiliar que se lleva a bordo de los navíos para desembarcar. D) Lustrabotas. E) Limpio, terso, nítido, claro. F) Permanezcas un tiempo sin tomar alimento. G) Dícese del sereno y de otros trabajadores que tienen el turno de la noche. H) Evite, rehúya, evite el choque con algo. I) Ejemplo, muestra que se tiene presente para imitar. J) Bandeja para asar al horno. K) Que no se encuentra, que no está presente. L) Arma de fuego antigua, mucho más larga que el fusil, que se disparaba apoyando el caño en una horquilla. M) Vehículo de transporte colectivo. N) Membrana interior del ojo, donde se forma la imagen (plural). O) Quiebra, pérdida o daño recibido. P) Se mueven como un péndulo, por ejemplo.

Q) Admiten visitas. R) Cebo empleado por los pescadores, hecho con camarones y otros crustáceos pequeños. S) Juntaron, agruparon. T) Baldosa, ladrillo fino para solar (plural). U) Cada cabo o ramal de las cuerdas y trenzas. V) Espacio vacío en un cuerpo sólido, formado natural o artificialmente.



Solución del juego anterior:



A) duende B) anoche C) lúpulo D) esquila E) chiste F) artesa G) rebelde H) noche I) équite J) gerente K) intuye L) elipse M) cuscús N) ósmosis Ñ) mochila O) orebce P) greda Q) apache R) néctar S) adular T) ruedas U) Apeles V) muelas W) implas X) garras Y) omeyas Z) saurio.



"Si quiere saber cómo hacer que la gente lo rehúya y se ría de usted a sus espaldas e incluso llegue a despreciarlo, esta es la receta. Nunca escuche a alguien por mucho tiempo. Hable de usted mismo sin parar”.



Dale Carnegie: "Cómo ganar amigos"



Solución del juego anterior.

Por Leonardo Conde