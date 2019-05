Crucigrama dominical

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A) Espíritu travieso que se dice habita en algunas casas. B) La noche de ayer. C) Planta trepadora cannabácea cuya flor es imprescindible en la elaboración de cerveza. D) Cencerro pequeño en forma de campana. E) Dicho u ocurrencia aguda y graciosa. F) Cajón cuadrilongo para amasar el pan. G) Insurrecto. H) Tiempo en que el sol se haya debajo del horizonte

y no hay claridad. I) Ciudadano romano de clase intermedia entre los patricios y los plebeyos. J) Persona que lleva los negocios de una empresa. K) Percibe íntima e instantáneamente una verdad. L) Curva cerrada y simétrica, tal que la suma de las distancias de cada uno de sus puntos a los focos, es una constante. M) Alcuzcuz, pasta de harina y miel reducida

a granos pequeños que se cuece al vapor. N) Paso recíproco de fluidos de distinta densidad a través de una membrana porosa. Ñ) Morral, bolsa que se lleva a la espalda. O) Artífice que trabaja el oro. P) Arcilla arenosa de color blanco azulado que se empleaba para desengrasar los paños. Q) Indio piel roja norteamericano. R) La bebida de los dioses del Olimpo. S) Halagar falsa o interesadamente a alguien. T) Máquina elemental de forma circular (plural). U) El más ilustre de los pintores griegos, que vivió en el siglo IV antes de Cristo. V) Dientes para triturar la comida. W) Toca o velo usado antiguamente para la cabeza, y tela de que estaba hecho (plural). X) Zarpas, manos armadas de fuertes uñas de algunos animales. Y) Dinastía de califas de Damasco, descendientes de Omayah. Z) Lagarto, reptil con patas y sin caparazón.



SOLUCIÓN DEL JUEGO ANTERIOR:



A) lemnisco B) oquedal C) pródigo D) ensenada E) denostar F) elemento G) vinchas H) espinel I) Gallardo J) absurda K) lacustre L) ausente M) sendero N) inmerso O) erratas P) gabacho Q) agonista.

"No te espante la arrogancia De estos labradores viles Que acechando los rediles piensan hurtar el ganado anegando mi sembrado con argumentos sutiles”.



Lope de Vega: "La siega"



Por Leonardo Conde