Crucigrama dominical

A) Formación anatómica que media entre dos lugares del organismo

y realiza una función de conducción. B) Jean August Dominique..., famoso retratista francés (1780-1867). C) Hija menor de Labán, segunda esposa

de Jacob. D) Padecer. E) Odre hecho de cuero de un buey. F) Duplicidad, falsedad, astucia o malicia en la manera de obrar dando a entender lo contrario de lo que se siente. G) Boceto, bosquejo sin perfilar y no acabado. H) Premio o galardón que se da por el trabajo. I) Abeja estéril que trabaja en la colmena. J) Asociación simbiótica de hongos con un alga unicelular. K) Negada, incapaz. L) Naturales de Nubia, al norte del actual Sudán. M) Iniciado en los arcanos de la alquimia. N) Antiquísima ciudad, eventualmente capital del Imperio Egipcio, ubicada sobre el margen izquierdo del Nilo, 20 km al sur de El Cairo. Ñ) Lance, tire. O) Espinazo de los vertebrados. P) Vaso pequeño, de vidrio, con que prueban el vino los catadores. Q) Peso de 25 libras (unos 11 kilos y medio). R) Bolsa escondida en la capa o vestido, para llevar oculto el dinero. S) Adorno en paños, labores, etc. T) Bandera o estandarte pequeño que se usaba en la milicia para distinguir regimientos, batallones y otros cuerpos de ejército.

U) Zorro ártico. V) De propósito, con deliberada intención. W) Río de nuestro país, afluente del Uruguay. X) Estudiante que asiste a clases sin estar matriculado como alumno. Y) Secuoya, sequoia, árbol grandote, eso. Z) Comba de cualquier cuerpo o superficie.



SOLUCIÓN DEL JUEGO ANTERIOR:



A) llover B) orillo C) pelliza D) émbolo E) díscolo F) eccema G) verdad H) espías I) grande J) alfaquí K) llavín L) alpaca M) afiche N) rallar O) césped P) ayudar Q) Dresde R) Isolda S) acople.



"Esparcido el cabello por la espalda que fue del sol desprecio y maravilla, Silvia cogía por la verde orilla del mar de Cádiz, conchas en la falda."



Lope de Vega: "La Arcadia".



Por Leonardo Conde