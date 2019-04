Crucigrama dominical

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

A) Sitio poblado de árboles y matas. B) Aleación de hierro y níquel de ínfimo coeficiente de dilatación térmica. C) Ciudadano romano de una clase intermedia entre patricios y plebeyos, que servía en el Ejército a caballo. D) Convocación de los vecinos de un pueblo, por medio de campana, tambor u otra señal, con el fin de defenderse cuando sobreviene un peligro. E) Arcón, caja para guardar cosas de valor. F) Que no tiene principio ni fin (femenino). G) Capa conjuntiva que forma parte de la piel de los vertebrados. H) Movimiento acelerado y violento. I) Achacar

a alguien o algo la culpa. J) Búho pequeño de los bosques tropicales de América del Sur. K) Natural de Inglaterra. L) Hoja delgada de pan ácimo. M) Escocia, moldura cóncava. N) Nombre falso de un delincuente. O) Instrumento que sirve para hilar. P) Repetir la súplica o petición, insistir en ella con ahínco. Q) Cíclope. R) Contribución de los fieles a la iglesia, consistente en la décima parte de sus frutos. S) Actor que hace número en una película. T) Cuerpo de tropa romana compuesto de infantería y caballería. U) Golosina. V) Que queda sin castigo. W) Apoyadura, flujo de leche que acude a los pechos al dar de mamar. X) Guerrera, marcial. Y) Mamífero félido de pelaje rojizo con manchas oscuras, cola corta y orejas puntiagudas terminadas en un pincel de pelos negros. Z) Provincia gallega.



SOLUCIÓN DEL JUEGO ANTERIOR:



A) aljibe B) gozque C) Ameche D) tedeum E) herpes F) aludel G) ciudad H) hayuco I) rodado J) ileso K) sueldo L) tocayo M) ínfulas N) enredo Ñ) unidad O) nuboso P) tambo Q) réquiem R) inquina S) Sudán T) tapia U) eslabón V) coyote W) indemne X) pulque Y) rebelde Z) espeso #) sinfín.



"Ud. es la única persona en el mundo que puede ayudarme. Stillingfleet me habló de Ud.; me dijo lo que hizo en el caso de Benedict Farley, cómo todos pensaban que era un suicidio y Ud. probó que había sido un asesinato”.



Agatha Christie: "Un triste ciprés"

Por Leonardo Conde