Crucigrama dominical

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

A) Apellido artístico del actor Charles Buchinski. B) Charco que suele haber en las montañas de León, cubierto de un césped resistente y grueso. C) Roblón. D) Mamífero carnicero nocturno parecido a la comadreja, muy dañino. E) Indigestión de la comida. F) Especie de hormiga venenosa. G) Antiguo nombre de la isla de Mitilene, en el Mar Egeo. H) Planta gramínea cuya se milla se usa como alimento de pájaros. I) Temeroso, pusilánime.

J) Sombrío. K) Estilo de natación. L) Sitio donde está acampado un ejército. M) Conjunto de cables que constituyen una conexión eléctrica. N) Cobertor de plumas. O) Árbol mirtáceo de la India Oriental que tiene por fruto la pomarrosa (plural). P) Futbolista que actúa junto a las bandas del terreno de juego, con funciones generalmente defensivas. Q) Caballo usado por las tropas ligeras árabes. R) Indios que poblaban la Banda oriental. S) Celdilla de la abeja reina o maestra. T) Montes entre Asia y Europa. U) Respirar anhelosamente por fatiga o inquietud. V) Sensata, prudente, que sabe darse el lugar que le corresponde. W) Lanuda, que tiene mucha lana. X) Atar unas con otras las patas de una pieza de caza mayor, para pasarle luego un palo para transportarlo.



SOLUCIÓN DEL JUEGO ANTERIOR:



A) réquiem B) ataque C) maqueta D) orgasmo E) nepotes F) demente G) esquive H) chimenea I) aguzar J) madera K) pulque L) oyente M) alavesa N) marqueta O) ovalada P) remueve Q) delante R) ovejuna S) lumpen T) Oviedo U) rivera V) avivaré W) Salomé.



"La amo tanto, a mi pesar,

que aunque yo vuelva a nacer,

la he de volver a querer

aunque me vuelva a matar.

Está tu imagen que admiro

tan pegada a mi deseo,

que si al espejo me miro,

en vez de verme, te veo”.



Ramón de Campoamor: "Doloras"



Por Leonardo Conde