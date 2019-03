Crucigrama dominical

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A) Terremoto de escasa intensidad. B) Espacio vacío en lo interior de un cuerpo sólido. C) Queja lacrimosa, manifestación de queja o pena. D) Quieto, pacífico, sosegado. E) Bicicleta para dos personas, con dos asientos y juegos de pedales. F) Mostrar o presentar a alguien alguna cosa con el propósito de dársela o vendérsela. G) Que no tiene plumas. H) Cajón de madera donde se amasa el pan. I) Lugar de las montañas elevadas donde hay nieve todo el año. J) Preposición que significa "más allá de, de la parte de allá de". K) Planeta natal de Superman. L) Pieza de metal, fija en el extremo de una varilla, con que los coches de alquiler indicaban si iban libres u ocupados. M) Planta herbácea anual, originaria de Egipto, que se cultiva en los jardines por su fragancia. N) Adorné una cosa con joyas. O) Recientes, sin uso. P) Fragmento de piel u otro tejido destinado a la implantación. Q) Advirtiese, percibiese, se diese cuenta. R) Cangrejo de agua dulce.



SOLUCIÓN DEL JUEGO ANTERIOR:



A) lúbrica B) caverna C) hexágono D) Anquises E) ramplona F) templado G) embates H) retahíla I) impugnar J) sibilino K) embrollo L) retrete M) anhidro N) uniatas O) Neptuno P) alberca Q) despensa R) anciano S) machete T) apiario.



"Cierto hombre, a quien Templar no había visto, iba también en el tren

para Birmingham. No reparó en él hasta la llegada, cuando se disponía a tomar un taxi; su presencia no le causó placer".



L(eslie) Charteris: "Era una dama"



Por Leonardo Conde