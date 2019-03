Crucigrama dominical

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A) Salaz, lujuriosa. B) Lugar donde se meten los espeleólogos. C) Polígono de seis lados. D) Príncipe troyano, amante de Venus, a la que hizo madre de Eneas. E) Vulgar, tosca, chabacana. F) Clima entre frío y cálido. G) Golpes impetuosos del mar contra la costa. H) Serie de muchas cosas que están, suceden o se nombran por su orden. I) Contradecir, refutar. J) Misterioso, oscuro con apariencia de importante. K) Enredo, confusión, maraña. L) Excusado. M) Se dice de ciertos compuestos que no tienen agua o la han perdido. N) Cristianos orientales que reconocen al Papa pero mantienen

su propia liturgia. O) Planeta exterior. P) Piscina, pileta de natación. Q) Lugar de la casa donde se guardan los comestibles. R) Provecto, viejo. S) Tacaño, amarrete, cicatero. T) Establecimiento donde se crían abejas para elaborar miel.



SOLUCIÓN DEL JUEGO ANTERIOR:

A) chaquetas B) leucocito C) adherente D) rebenques E) impuestos F) naturales G) especias H) lesbianas I) fusibles J) repensado K) incólumes L) obediente M) desprecio N) encoger O) lémures P) populismo Q) arabescos R) paquebote S) ambarino.



"En sus habitaciones no se enciende lumbre, pero después que se acuesta

necesita sobre su cuerpo flaco mucho abrigo. Parece imposible que aquellos

miembros tan débiles resistan el peso de tanta ropa”.



CLARÍN (LEOPOLDO ALAS): “EL FRÍO DEL PAPA”.



Solución crucigrama

Por Leonardo Conde