A) Saco, americana, prenda exterior de vestir (plural). B) Glóbulo blanco. C) Partidario, seguidor, que adhiere a algo o a alguien. D) Látigos de cuero o cáñamo embreado, con los que se castigaba a los galeotes. E) Gravámenes. F) Se dice de los hijos concebidos fuera del matrimonio. G) Sustancias vegetales aromáticas que sirven de condimento, como la pimienta, el azafrán, la canela, etc. H) Mujeres homosexuales. I) Hilos o chapas metálicas que se colocan en las instalaciones eléctricas, para que, si la corriente es excesiva, la interrumpa fundiéndose. J) Meditado, reflexionado. K) Sanos, sin lesión ni menoscabo. L) Dócil, que obedece. M) Desestimación, desaire, desdén. N) Disminuir una tela su largo o su ancho, por apretarse su tejido cuando se moja o lava. O) Genios tenidos generalmente por maléficos entre los antiguos romanos y los etruscos. P) Tendencia política que pretende atraerse a las clases populares. Q) Adornos compuestos de tracerías, follajes, cintas y roleos, que se emplean comúnmente en frisos, zócalos y cenefas. R) Embarcación que lleva

de un puerto a otro la correspondencia pública y pasajeros. S) Perteneciente, relativo o parecido al ámbar.



SOLUCIÓN DEL JUEGO ANTERIOR:



A) volantones B) inoculable C) tocadura D) apagapenol E) luchadero F) adherente G) zapallazo H) acuchillado I) pellejudo J) alevosos K) malaleche L) poseerás M) leguleyo N) inflamado O) nebuloso P) acollador Q) suculento.



"El sábado por la noche y en la Plaza de la Villa fue degollado en su coche un título de Castilla. Cuando a la voz de “¡Me muero!” una pareja llegó, halló en su puesto al cochero, pero a los caballos no”.



Vital Aza:"Pamplinas"



Por Leonardo Conde