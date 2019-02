Crucigrama dominical

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A) Se dice de los pájaros que están para salir a volar del nido. B) Que se puede inocular. C) Matadura, herida por rozamiento hace el aparejo a las bestias. D) Cada uno de los cabos que se afirman en las relingas de caída de las velas de cruz y sirven para quitarles el viento hacia el penol. E) Sitio donde se roza el remo con el borde de la embarcación, en los botes pequeños. F) Adhesivo, pegamento. G) Formalmente, golpe dado con un zapallo; chiripa, golpe de suerte en algún juego. H) Apuñalado, herido de arma blanca. I) Que tiene la piel floja o sobrada. J) Pérfidos, traidores o ventajeros. K) Persona de mala intención, alma podrida que le dicen. L) Tendrás, serás dueño de una cosa. M) Persona que trata de leyes no conociéndolas más que mal o ligeramente. N) Que sufre inflamación. O) Falto de lucidez y claridad. P) Cabo marinero que pasa por los ojos de las vigotas y sirve para tesar el cabo más grueso en que éstas van engarzadas. Q) Jugoso, sustancioso, muy nutritivo.



SOLUCIÓN DEL JUEGO ANTERIOR:



A) Temple B) adverso C) gancho D) occisos E) reducto F) edénico G) estepa H) Linneo I) caridad J) alumna K) Raquel L) Talmud M) enyesa N) relaja O) Osasuna P) desdén Q) escotas R) lignito

S) ramadán T) esclusa U) Yatasto.



"Todos los montes tienen su cascada; y parecen de diamantes derretidos.

¡Si tú vieras lo que juega el agua, y cómo cantan las piedras con ella, cuando

se echa a la mar, saltando!”.



(Rabindranath) Tagore: "El cartero del rey"



Por Leonardo Conde