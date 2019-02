Crucigrama dominical

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

A) SHIRLEY ..., famosa actriz niña norteamericana, luego diplomática de su país (I1928-2014). B) Contrario, desfavorable. C) En pugilismo, puñetazo que se descarga con el brazo doblado. D) Muertos violentamente. E) Obra de fortificación de campaña, con parapeto y una o más banquetas. F) Paradisíaco. G) Erial llano y muy extenso. H) CARLOS ..., médico y naturalista sueco autor de una monumental obra, Systema Naturae, base de la moderna taxonomía en zoología y botánica. I) Una de las 3 virtudes teologales. J) Discípula, educanda. K) Hija menor de Labán, hermana de Lía y segunda esposa de Jacob. L) Libro que contiene la tradición, doctrinas, ceremonias y preceptos de la religión judía. M) Inmoviliza con escayola una fractura o luxación. N) Afloja, ablanda, laxa, elimina la tensión. O) Brindis vasco; significa literalmente "¡La salud!". P) Desprecio, indiferencia, menosprecio. Q) Cabos que sirven para cazar las velas. R) Carbón fósil, de mediana calidad como combustible. S) Mes de ayuno del calendario musulmán. T) Recinto separado con compuertas de entrada y salida, que se construye en un canal para que los barcos pasen de un nivel a otro. U) Famoso caballo argentino, hijo de Selim Hassan y Yucca, el "caballo del siglo" para los conocedores.



SOLUCIÓN DEL JUEGO ANTERIOR:

A) amatista B) lampiños C) flaquear D) orgánica E) nudillos F) sudadera G) impresos H) nebulosa I) avellana J) segmento K) tremendo L) orfandad M) remache. N) nevisca O) impureza P) sumidero Q) asemejar R) bambolla S) asidero T) desecho U) obelisco.



"Absorbí los vahos limpios de la tierra, tirada en la grama.

Me bañé en la fuente que verdes achiras circundan.

Más tarde, mojados de agua peiné mis cabellos.

Perfumé las manos con zumo oloroso de diamelas”.



ALFONSINA STORNI: “SÁBADO”.



Por Leonardo Conde | [email protected]