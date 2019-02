Crucigrama dominical

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A) Cuarzo transparente, teñido por el óxido de manganeso, de color violeta más o menos subido. B) Que no tienen barba. C) Decaer de ánimo, aflojar en una acción. D) Rama de la Química que trata de los compuestos del carbono. E) Parte exterior de las articulaciones de las falanges de la mano (plural). F) Jersey o chaqueta deportivos, a veces con capucha. G) Hojas impresas con espacios en blanco para llenar en la realización de trámites. H) Materia cósmica celeste, luminosa, compuesta de polvo y gas, que ofrece diversas formas de contorno impreciso. I) Fruto del avellano. J) Parte de una recta comprendida entre dos puntos. K) Terrible, digno de ser temido o respetado. L) Estado del menor carente de uno o ambos progenitores. M) Roblón. N) Nevada corta de copos menudos. O) Materia que, en una sustancia, deteriora alguna o algunas de sus cualidades. P) Conducto o canal por donde se sumen las aguas. Q) Hacer o representar algo con semejanza a otra cosa. R) Cosa fofa, abultada y de poco valor. S) Ocasión o pretexto. T) Aquello que queda después de haber escogido lo mejor y más útil de algo. U) Pilar muy alto, de cuatro caras iguales un poco convergentes y terminado por una punta piramidal muy achatada, que sirve de adorno en lugares públicos.



SOLUCIÓN DEL JUEGO ANTERIOR:

​

A) gratis B) arsenal C) remesa D) Deméter E) nefasto F) escriba G) raspar H) lebrato I) ascenso J) sufrir K) ocupado L) bayeta M) revista. N) instar Ñ) noción O) adicto P) diseño Q) evento R) lapsus S) soplón T) orillo U) niebla V) aldaba W) mantel X) beldad Y) Ulises Z) lucero #) órbita.



"Mason observó críticamente los tobillos finamente torneados, revelados apenas lo bastante para despertar interés sin satisfacer la curiosidad, los labios acentuados por el rouge y la bruñida cabellera rubia”.



(ERLE STANLEY) GARDNER: “LA SOBRINA DEL SONÁMBULO”.



Por Leonardo Conde, especial para El País