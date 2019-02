Crucigrama dominical

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A) De balde, sin costo. B) Depósito o almacén general de armas y otros efectos de guerra. C) Conjunto de cosas enviadas o recibidas de una vez. D) Diosa griega de la tierra fértil y las cosechas, equivalente a la Ceres romana. E) Triste, funesto, desgraciado. F) Amanuense, copista de la Antigüedad. G) Frotar ligeramente algo quitándole alguna parte superficial. H) Liebre joven. I) Promoción a una categoría o cargo superior. J) Padecer. K) Invadir, apoderarse o tomar posesión de un territorio, de un edificio, etc. L) Paño que sirve para limpiar superficies frotándolas. M) Espectáculo teatral de variedades. N) Apretar o urgir la pronta ejecución de algo. Ñ) Conocimiento o idea que se tiene de algo. O) Que tiene dependencia de alguna droga u actividad perniciosa. P) Concepción original de un objeto u obra destinados a la producción en serie. Q) Suceso importante y programado, de índole social, académica, artística o deportiva. R) Falta o equivocación cometida por descuido. S) Buchón, delator. T) Borde del paño o tejido en piezas, hecho, por lo regular, en un hilo más basto y de colores. U) Cerrazón, bruma. V) Llamador de puerta. W) Pieza de lino, algodón u otra materia, que se pone sobre la mesa para comer. X) Mujer notable por su belleza. Y) Héroe griego protagonista de la Odisea. Z) El planeta Venus. #) Trayectoria de un planeta alrededor del sol.



SOLUCIÓN ANTERIOR: A) carqueja B) herejes C) andrajos D) uvayema E) capacho F) estorbo G) relleno H) cantillo I) umbela J) ebúrneo K) náyade L) tallado M) Obligado. N) defensor O) énfasis P) lamprea Q) muslime R) otitis S) linóleo T) Indiana U) Navidad V) enhiesta W) retamal X) obuses.



“Este Ciappelletto tenía su especial género de vida: era notario y experimentaba una inmensa preocupación si alguno de sus documentos no era falso”.



Boccaccio: "Decamerón".

Por Leonardo Conde, especial para El País