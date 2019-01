Crucigrama dominical

A) Celebraciones. B) Persona versada en literatura o que se dedica a ella. C) Paso angosto comprendido entre dos tierras y por el cual se comunica un mar con otro. D) Árbol rutáceo centroamericano de hasta doce metros de altura, y fruto semejante a una manzana que se come generalmente en sopa. E) Aplican una inyección. F) Que funcionan con nafta… o se encargan de distribuirla a las estaciones de servicio. G) Guarnición y adorno del vestido, hecho con listas de otro color. H) Proyeccionista de cine. I) Engreídos, que hacen inoportuno alarde de erudición. J) Paje o sirviente que llevaba el escudo al caballero. K) GRIGORI …, “el monje loco”, monje místico que tuvo gran influencia en los últimos días del zarismo. L) Agresión violenta e indiscriminada contra la vida o la propiedad. M) Correa fuerte y ancha, o soga de cáñamo, con que se uncen los bueyes. N) Artrópodo de seis patas. O) Impúdicas, torpes, ofensivas al pudor. P) Natural del norte de un país. Q) Conjunto de las teclas de un piano u otro instrumento musical. R) Cuestión que da lugar a un estado de hostilidad entre dos o más personas. S) Antiguamente, unturas de ungüento mercurial para la curación de la sífilis. T) Preparan una representación teatral o musical. U) Dulce cremoso que se hace con leche, huevos y azúcar, cocido a fuego lento. V) Reses que no tienen marca en las orejas ni en otra parte del cuerpo.



SOLUCIÓN DEL JUEGO ANTERIOR:



A) responso B) androide C) barranca D) inflador E) nudistas F) depredar G) recuadro H) aerolito I) nepente J) aplaudir K) tridente L) hercúleo M) tremedal N) ayudado O) gravedad P) ofuscado Q) resuelta R) escalope S) empacho T) leyenda U) festejar V) inculcar W) nupciales.



“Entraré por entre el fleco de tus párpados y me reflejaré en las profundidades de tu conciencia. Y cuando al despertarte sobresaltada mires a ti alrededor, con un parpadeo de luciérnaga, huiré volando hacia la oscuridad”.



Rabindranath Tagore: "El Fin"



Por Leonardo Conde, especial para El País