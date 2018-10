Crucigrama dominical

A) Uno de Los 4 Jinetes del Apocalipsis. B) Planeta natal de Clark Kent. C) Material parecido al amianto, pero de fibras rígidas, como la fibra de vidrio. D) Que no participa de ninguna de las opciones en conflicto. E) Billetes que tuvieron curso legal en Chile o en Portugal, antes del peso y del euro. F) EDMUND …, montañista neozelandés, primer europeo en alcanzar la cima del Everest el 29 de mayo de 1953. G) Desabrida. H) Oraciones de alabanza a la Virgen María. I) Cubierto para pinchar. J) Mono, prenda de trabajo. K) Espacio natural regulado legalmente para la conservación de especies botánicas y zoológicas. L) Que todavía no tiene barba. M) Promoción a mayor dignidad, categoría o empleo. N) Ciudad alemana, capital de Sajonia. O) Mandato, decreto publicado con autoridad del príncipe o del magistrado. P) Plato grande, más o menos hondo, que se usa para servir los alimentos. Q) Extremos superiores, puntas. R) Cosa nueva o cambio producido en algo. S) Monumento megalítico de las islas Baleares, semejante a una torre de poca altura. T) Contrario y opuesto a la razón. U) Emperador de los turcos. V) Crin del león. W) Mostrarse algo parcialmente. X) Según los cabalistas, ser fantástico o espíritu elemental del aire.



SOLUCIÓN ANTERIOR:

​A) ciprés B) hormona C) esquina D) suspiro E) tequila F) espinas G) robusto H) temblor I) ocasión J) nepente K) engrudo L) láudano M) lepisma N) asceta O) decenio P) reflejo Q) ofendas R) neceser S) amnesia T) blandir U) segundo V) ómicron W) recluso X) técnica Y) oración.



“Norman anunció su intención de ser sacerdote anglicano, pero su padre se turbó menos por este anuncio que por los informes que le llegaban de las acertadísimas conferencias de su hijo sobre economía política”.



GILBERT KEITH) CHESTERTON: “El Ladrón Absorto”



(1073) Por Leonardo Conde, especial para El País