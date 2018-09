Crucigrama dominical

A) Conjunto de propiedades inherentes a una cosa, que permiten apreciarla como igual, mejor o peor que las restantes de su especie. B) Yeso espejuelo calcinado. C) Parte de una recta comprendida entre dos puntos. D) Punto del horizonte o lugar de la mezquita, hacia donde los musulmanes dirigen la vista cuando rezan. E) Resistir al enemigo, obligándolo a retroceder. F) Guardado, almacenado en un silo. G) Las Siete Cabritas, en el cielo nocturno. H) Sala de espera. I) Demencia, locura, furia. J) Puede ser rusa o de frutas. K) Conjunto de órganos que intervienen en alguna de las principales funciones vegetativas. L) Multitud de abejas que salen con su reina de una colmena para formar otra colonia. M) Designio, plan o pensamiento de ejecutar algo. N) Recobrar por precio o por fuerza lo que había sido capturado por el enemigo. O) Espacio descubierto en el atrio de las casas romanas, por donde entraban las aguas de la lluvia. P) Dulzura y suavidad de la voz o del sonido de un instrumento musical. Q) Necios, tontos. R) Verdad, lo que ocurre verdaderamente. S) Baja, despreciable, vil en extremo. T) Templo islámico. U) Divieso pequeño que nace en el borde de los párpados. V) Partidario del rey, especialmente en las luchas por la independencia.



SOLUCIÓN ANTERIOR:A) regalón B) Utrillo C) basura D) endeble E) nocedal F) desmayo G) astilla H) rejilla I) insomne J) Odiseo K) defensa L) ensalmo M) inquina N) navegar O) vélite P) índole Q) eslabón R) roncha S) nacela T) ocupar.



“En invernales horas, mirad a Carolina, medio apelotonada descansa en el sillón, envuelta con su abrigo de marta cibelina y no lejos del fuego que brilla en el salón”.



RUBÉN DARÍO: “DE INVIERNO”.

Por Leonardo Conde | Especial para El País